【美企業績】高通上季銷售遜預期盤後急跌6%　華為失市場份額提供增長機會

▲ 高通上季銷售額按年增長62% 至82.4億美元，但仍略低於預期的82.7億美元。

高通（Qualcomm） （美：QCOM）上季銷售額差過預期，美股盤後跌逾6.7%。高通上季銷售額按年增長62% 至82.4億美元，但仍略低於預期的82.7億美元；但淨利潤增長逾一倍至24.6億美元，好過預期的20.9億美元， 每股經調整盈利增至2.17美元。

高通分為兩個部門，一個部門專注於生產晶片，另一個部門則通過向其他公司授權高通的專利技術而獲利。第一財季專利授權業務收入增長了18%，而晶片業務銷售額增長了81%，當中手機晶片銷售額為42.2億美元，而用於物聯網設備和處理與基站通信的專用電路的晶片銷售額也首次超過10億美元。

高通行政總裁Steve Mollenkopf表示，晶片業務確實在瘋狂增長，無論是比還是同比，內容和設備的增長都很明顯。他又指，美國對華為的貿易實施了限制，可能令高通從中受益，「華為失去了如此多的市場份額，這為我們提供了很大的增長機會。」

不過，高通同樣面對供應短缺這個行業問題。Mollenkopf表示，高通依賴代工廠商生產晶片，如果他們能生產更多晶片，公司可能會賣得更多。他補充指，高通與業內其他公司一樣，正在努力想辦法解決瓶頸問題。

高通預計今季收入介乎72億美元至80億美元，超過市場預測。

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編輯：吳敏芳

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