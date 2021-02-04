【新股IPO】快手科技1024追揸沽攻略　券商：升幅最少一倍

▲ 快手將於2月5日掛牌。

快手 （新上市編號：01024） 於暗盤，新股「雙料王」是次吸引超過140萬人認購，凍資更破萬億元，一手中籤率僅錄4%，認購500手即「乙組」才穩獲一手，面對嚴重供不應求，投資界預料，升幅最少一倍或以上。

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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬建議，沒有「貨」的投資者高追有一定的風險，但若暗盤價開出時只有50%以下的升幅，建議可以考慮買入。

他又指，由於大飛分配率偏低，若用孖展認購頭鎚者，要近280以上才可以打和，恐怕升近此水平有一定的沽壓。

信誠證券聯席董事張智威表示，供不應求的情況下，預料升幅一倍或以上，他認為，進取的投資者可於股價升幅一倍時買入，若升超過一倍以上，則不建議追。有貨的投資者則建議可於股價升至250元，較招股價115元高近1.2倍或以上考慮沽出獲利。

是次一手快手非常渴市，認購「乙組」才能穩獲一手的情況下，認購500手即「乙組」才穩獲一手。

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記者：謝卓榮