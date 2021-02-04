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專題:退休理財

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【港股市況】恒生指數低開213點後倒升　小米股價挫半成（不斷更新）

股市 10:08 2021/02/04

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港股市況不斷更新

道指反覆升36點，港股今早未能承接，恒生指數低開213點，恒指開報29093點。騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 跌逾2%；微創心通醫療 （02160） 首日掛牌，股價開報21.5元，較招股價高開76%。

即市走勢：

【10：07】港股最新靠穩，升30點，報29337點。

【10：04】比特幣回升至38000美元水平，火幣科技 （01611） 、雄岸科技 （01647） 升逾16%。

【09：59】諾輝健康6606周五招股　一手入場費13464元

【09：53】平保 （02318） 績後升近3%，高見92.5元。

【業績】平保去年新業務價值挫35%遜預期　加派息7%至每股2.2元人幣

【09：51】小米 （01810） 跌幅擴大至逾半成，低見27.35元。

【09：48】港股最新轉升，恒生指數升28點，報29336點。

【09：45】快手科技1024追揸沽攻略　券商：升幅最少一倍

【09：44】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市升0.2%；騰訊 （00700） 跌0.5%；美團 （03690） 跌逾2%；小米 （01810） 跌逾3%。

【螞蟻上市】螞蟻集團據報與監管機構達重組協議、螞蟻拒評　阿里巴巴美股盤前升逾4%

【小米股價】小米新MIUI內地版無法使用Google服務　小米股價跌2.5%　早前被指與中國軍方關連

【09：34】比亞迪 （01211） 跌逾3%，低見256.2元。比亞迪1月汽車總銷量42401輛，按年增長68.4%，當中新能源汽車銷量為20178輛，按年增長182.9%，按月減少42.9%。

【比亞迪股價】比亞迪1月汽車銷量按年升68%　新能源汽車銷量按年大增183%

【09：32】大市早段跌近125點，報29182點。

【09：29】華晨 （01114） 回吐逾3%，開報6.96元。

【港版漲停】華晨中國傳獲一汽洽購、午後曾升兩成　華晨澄清：不知悉報道來源（第三版）

【09：27】恒大汽車 （00708） 高開近15%，破頂開報53.3元。恒大汽車公布，3日在中汽研牙克石測試基地正式啟動恒馳汽車冬季標定測試。

【恒大汽車】恒大汽車高開15%　恒馳汽車啟動冬季標定測試

【09：25】中生製藥 （01177） 高開近7%，開報8.14元。中生製藥公布，董事會批准建議在內地科創版發行A股，建議A股發行規模最高為已擴大後股本10%。

【新股IPO】中生製藥擬在科創板A股上市　集資規模或逾150億元

【09：20】恒生指數低開213點，開報29093點。騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 跌逾2%；微創心通醫療 （02160） 首日掛牌，股價開報21.5元，較招股價高開76%。

【09：15】即月期指低開162點，報29050點。

【09：10】人行將進行1000億元人民幣14天期逆回購操作。因有1000億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

【09：10】恒指黑期跌約227點，報29010點。

【09：00】抖音起訴騰訊壟斷　官媒：訴訟為互聯網平台護城河定寬度

【08：35】酷派集團  （02369）  公布，向獨立第三方卓坤發行6.66億股，配售價每股0.28元，較上日收市價0.345元折讓18.84%，籌集1.86億元。

【配股潮】酷派集團折讓近19%配股　淨籌1.86億元

【08：10】百勝中國  （09987） 全年淨利潤為7.84億美元，按年增加10%，經調整淨利潤為6.15億美元，按年下跌16%，派息0.12美元。

【業績】百勝中國去年淨利潤按年增10%　派息0.12美元

【07：45】亞盛醫藥 （06855） 配售2650萬股，配售價每股44.2元，較上日收市價48.8元折讓約9.43%，籌集11.71億元。

【配股潮】亞盛醫藥折讓9%配股　籌集逾11億元

【07：45】健倍苗苗 （02161） 以每股1.2元定價，超額認購21.47倍。一手中籤率8%。

【新股IPO】健倍苗苗2161超額認購21倍　一手中籤率8% （附分配結果）

【07：45】快手科技 （01024） 吸引142.3萬人認購，凍資1.28萬億元，超購倍數達1203倍，一手（100股）中籤率僅4%。

【快手科技IPO】快手科技1024一手中籤率僅4%　70萬人抽1手僅2.8萬人抽中　5億元上限認購可分14手

【07：45】港股ADR收報29195點，跌111點或近0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報41.07元，跌0.28元或近0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報728.65元，跌7.35元或1%。

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【07：30】美國大型科技股業績不俗，加上就業數據好過市場預期，帶動道指反覆高收，道指收市升36點，報30723點 ； 納指收市倒跌2點，報13610點 ； 標指升3點，收報3830點。

責任編輯：梁浩碩

港股 恒生指數 港股ADR

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