【港股市況】恒生指數低開213點後倒升　小米股價挫半成（不斷更新）

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【比亞迪股價】比亞迪跌逾3% 1月汽車銷量按年升68%、新能源汽車銷量增183%
道指反覆升36點，港股今早未能承接，恒生指數低開213點，恒指開報29093點。騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 跌逾2%；微創心通醫療 （02160） 首日掛牌，股價開報21.5元，較招股價高開76%。
即市走勢：
【10：07】港股最新靠穩，升30點，報29337點。
【10：04】比特幣回升至38000美元水平，火幣科技 （01611） 、雄岸科技 （01647） 升逾16%。
【09：59】諾輝健康6606周五招股 一手入場費13464元
【09：53】平保 （02318） 績後升近3%，高見92.5元。
【業績】平保去年新業務價值挫35%遜預期 加派息7%至每股2.2元人幣
【09：51】小米 （01810） 跌幅擴大至逾半成，低見27.35元。
【09：48】港股最新轉升，恒生指數升28點，報29336點。
【09：45】快手科技1024追揸沽攻略 券商：升幅最少一倍
【09：44】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市升0.2%；騰訊 （00700） 跌0.5%；美團 （03690） 跌逾2%；小米 （01810） 跌逾3%。
【螞蟻上市】螞蟻集團據報與監管機構達重組協議、螞蟻拒評 阿里巴巴美股盤前升逾4%
【小米股價】小米新MIUI內地版無法使用Google服務 小米股價跌2.5% 早前被指與中國軍方關連
【09：34】比亞迪 （01211） 跌逾3%，低見256.2元。比亞迪1月汽車總銷量42401輛，按年增長68.4%，當中新能源汽車銷量為20178輛，按年增長182.9%，按月減少42.9%。
【比亞迪股價】比亞迪1月汽車銷量按年升68% 新能源汽車銷量按年大增183%
【09：32】大市早段跌近125點，報29182點。
【09：29】華晨 （01114） 回吐逾3%，開報6.96元。
【港版漲停】華晨中國傳獲一汽洽購、午後曾升兩成 華晨澄清：不知悉報道來源（第三版）
【09：27】恒大汽車 （00708） 高開近15%，破頂開報53.3元。恒大汽車公布，3日在中汽研牙克石測試基地正式啟動恒馳汽車冬季標定測試。
【09：25】中生製藥 （01177） 高開近7%，開報8.14元。中生製藥公布，董事會批准建議在內地科創版發行A股，建議A股發行規模最高為已擴大後股本10%。
【新股IPO】中生製藥擬在科創板A股上市 集資規模或逾150億元
【09：20】恒生指數低開213點，開報29093點。騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 跌逾2%；微創心通醫療 （02160） 首日掛牌，股價開報21.5元，較招股價高開76%。
【09：15】即月期指低開162點，報29050點。
【09：10】人行將進行1000億元人民幣14天期逆回購操作。因有1000億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放零回籠。
【09：10】恒指黑期跌約227點，報29010點。
【09：00】抖音起訴騰訊壟斷 官媒：訴訟為互聯網平台護城河定寬度
【08：35】酷派集團 （02369） 公布，向獨立第三方卓坤發行6.66億股，配售價每股0.28元，較上日收市價0.345元折讓18.84%，籌集1.86億元。
【08：10】百勝中國 （09987） 全年淨利潤為7.84億美元，按年增加10%，經調整淨利潤為6.15億美元，按年下跌16%，派息0.12美元。
【07：45】亞盛醫藥 （06855） 配售2650萬股，配售價每股44.2元，較上日收市價48.8元折讓約9.43%，籌集11.71億元。
【07：45】健倍苗苗 （02161） 以每股1.2元定價，超額認購21.47倍。一手中籤率8%。
【新股IPO】健倍苗苗2161超額認購21倍 一手中籤率8% （附分配結果）
【07：45】快手科技 （01024） 吸引142.3萬人認購，凍資1.28萬億元，超購倍數達1203倍，一手（100股）中籤率僅4%。
【快手科技IPO】快手科技1024一手中籤率僅4% 70萬人抽1手僅2.8萬人抽中 5億元上限認購可分14手
【07：45】港股ADR收報29195點，跌111點或近0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報41.07元，跌0.28元或近0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報728.65元，跌7.35元或1%。
更多ADR收市：
【07：30】美國大型科技股業績不俗，加上就業數據好過市場預期，帶動道指反覆高收，道指收市升36點，報30723點 ； 納指收市倒跌2點，報13610點 ； 標指升3點，收報3830點。
責任編輯：梁浩碩