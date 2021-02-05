【恒指夜期】資金炒酒店旅遊中概股　恒指夜期無升跌（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

夜期尾市低位回升，收報29090點，無升跌，低水24點。美股抄疫情復甦，酒店、航空、郵輪及旅郵股大旺，華住酒店ADR亦大升，較港高4%，中概股升勢強勁，攜程、陸金所、嗶哩嗶哩亦見資金追捧。

港股昨連升三日後大坐過山車，恒指今日午後曾挫500點，收市前跌幅漸漸收窄，最終收報29113點，跌193點，20天綫（28961點）單日失守後再收復。阿里巴巴 （09988） 受螞蟻集團消息利好，逆市升近0.5%；另一焦點股小米 （01810） 則挫逾4%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞：

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【WFH】彈性工作恒常化 渣打傳棄租中環總行8層

【小米股價】瑞銀：美國禁令+廣告滲透見頂 小米將再跌兩成

即市走勢：

【03：00】夜期無升跌，收報29090點，低水24點。

【02：16】夜期報29110點，升20點，低水4點。

【00：09】夜期報29042點，跌48點，低水72點。

【00：00】小米手機不支援Google服務？小米澄清︰純屬謠言

【22：31】美股三大指數再升，恒指夜期卻仍跑輸，報29020點，跌70點，低水94點。

【22：05】夜期報29075點，跌15點。

【21：13】華為任正非為「姚安娜」搶註商標 公權私用向員工致歉

【21：02】恒指夜期報29061點，跌29點，低水53點。

【20：45】螞蟻集團傳分拆消費者信貸數據業務 或兩年內重啟IPO

【19：56】夜期報29041點，跌49點，低水73點。

【19：51】眾安銀行和Mox推電子利是功能 擬還原實體封利是過程

【19：08】中芯上季純利按年大增1.9倍 今年資本開支43億美元

【18：50】恒指夜期報29069點，跌21點，低水45點。

【18：37】北水僅流入39億大市即乏力 預演年廿八停北水

【17：54】金管局研是否延「還息不還本」安排 零售銀行去年稅前溢利跌3成、虛銀客戶達42萬

【17：39】置富房地產信託去年可分派收入跌2.4% 全年派息47.16仙

【16：12】恒生指數收報29113點，跌193點。阿里巴巴 （09988） 逆市升近0.5%；小米 （01810） 、比亞迪 （01211） 跌逾4%；美團 （03690） 跌3%。

【16：00】恒生指數U盤前跌205點，報29101點。

【15：31】保利協鑫 （03800） 升13%，高見3.3元。

【15：15】大市尾市跌幅收窄至約135點，恒指報29172點。

【15：00】內地股市下跌，上證跌0.4%；深證跌0.8%；創業板指跌0.7%。

【14：52】騰訊 （00700） 最新轉升近0.1%，報736.5元。

【14：42】小米 （01810） 跌幅收窄至半成；美團 （03690） 跌近3%；騰訊 （00700） 跌0.3%；阿里巴巴 （09988） 升近1%。

【14：26】大市跌幅收窄至約227點，報29080點，重上20天綫。

【14：18】保利協鑫 （03800） 升近一成，高見3.25元。

【14：15】大市跌幅收窄至295點，報29011點。

【14：07】快手科技1024場外暗盤 曾升近1.3倍、一手賺1.45萬元

【13：50】平保料新業務價值今年可回復增長 改革成果明年才完全顯現

【13：38】阿里巴巴 （09988） 午後升近0.5%；騰訊 （00700） 跌1.4%；美團 （03690） 跌4%；小米 （01810） 跌6.7%。

【13：33】港股跌勢略為喘定，恒生指數跌404點，報28903點。

【13：32】小米 （01810） 跌幅午後進一步擴大至7%，低見26.4元。

【13：03】恒生指數午後跌500點，跌至28800點水平。

【13：00】港股午後初段跌約450點，恒指報28856點。

石SIR今日推介銀娛

【12：11】中芯績前跌7% 第4季收入料按年增15%

【12：00】恒生指數半日跌425點，報28882點，成交1363億元。小米 （01810） 挫6%；美團 （03690） 亦跌近6%；阿里巴巴 （09988） 逆市靠穩升近0.2%。

【11：51】科指曾挫4%，最新跌3.6%，報9759點。

【11：43】小米 （01810） 跌幅擴大至6%；美團 （03690） 亦挫半成。

【11：41】港股中午收市前跌逾400點，報28877點，跌429點。

【11：38】比亞迪 （01211） 跌幅擴大至近6%，低見251.2元。

【11：30】內地股市半日向下，上證跌0.1%；深證跌1.4%；創業板指跌1.2%。

【11：22】港股跌幅擴大至逾300點，報28986點，跌320點。

【11：16】大市跌202點，報29105點。

【11：00】港股最新跌約65點，報29240點。

【10：53】美團 （03690） 跌幅擴大至4%，低見397.2元。

【10：42】大市再度轉跌，恒指跌6點，報29301點。

【10：34】聯想 （00992） 回吐逾6% 低見9.41元。

【10：31】寶尊電商升近13% 宣布全購Full Jet加速拓展高端品牌業務

【10：27】保利協鑫 （03800） 升逾8%，高見3.2元。

【10：26】滙豐 （00005） 升逾1%，高見42.2元。外電引述消息指，滙豐考慮調派幾位頂級高層坐陣香港或新加坡，滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）亦在考慮名單以內。

【滙豐HSBC】滙豐據報擬調派高層至香港、新加坡 行政總裁或坐陣亞洲

【10：19】阿里巴巴 （09988） 升幅擴至1.5%；騰訊 （00700） 跌近0.3%；美團 （03690） 跌逾2%；小米 （01810） 跌逾3%。

【10：10】平保 （02318） 升幅擴大至3%，高見93.6元。

【10：07】港股最新靠穩，升30點，報29337點。

【10：04】比特幣回升至38000美元水平，火幣科技 （01611） 、雄岸科技 （01647） 升逾16%。

【09：59】諾輝健康6606周五招股 一手入場費13464元

【09：53】平保 （02318） 績後升近3%，高見92.5元。

【業績】平保去年新業務價值挫35%遜預期 加派息7%至每股2.2元人幣

【09：51】小米 （01810） 跌幅擴大至逾半成，低見27.35元。

【09：48】港股最新轉升，恒生指數升28點，報29336點。

【09：45】快手科技1024追揸沽攻略 券商：升幅最少一倍

【09：44】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市升0.2%；騰訊 （00700） 跌0.5%；美團 （03690） 跌逾2%；小米 （01810） 跌逾3%。

【螞蟻上市】螞蟻集團據報與監管機構達重組協議、螞蟻拒評 阿里巴巴美股盤前升逾4%

【小米股價】小米新MIUI內地版無法使用Google服務 小米股價跌2.5% 早前被指與中國軍方關連

【09：34】比亞迪 （01211） 跌逾3%，低見256.2元。比亞迪1月汽車總銷量42401輛，按年增長68.4%，當中新能源汽車銷量為20178輛，按年增長182.9%，按月減少42.9%。

【比亞迪股價】比亞迪1月汽車銷量按年升68% 新能源汽車銷量按年大增183%

【09：32】大市早段跌近125點，報29182點。

【09：29】華晨 （01114） 回吐逾3%，開報6.96元。

【港版漲停】華晨中國傳獲一汽洽購、午後曾升兩成 華晨澄清：不知悉報道來源（第三版）

【09：27】恒大汽車 （00708） 高開近15%，破頂開報53.3元。恒大汽車公布，3日在中汽研牙克石測試基地正式啟動恒馳汽車冬季標定測試。

【恒大汽車】恒大汽車高開15% 恒馳汽車啟動冬季標定測試

【09：25】中生製藥 （01177） 高開近7%，開報8.14元。中生製藥公布，董事會批准建議在內地科創版發行A股，建議A股發行規模最高為已擴大後股本10%。

【新股IPO】中生製藥擬在科創板A股上市 集資規模或逾150億元

【09：20】恒生指數低開213點，開報29093點。騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 跌逾2%；微創心通醫療 （02160） 首日掛牌，股價開報21.5元，較招股價高開76%。

【09：15】即月期指低開162點，報29050點。

【09：10】人行將進行1000億元人民幣14天期逆回購操作。因有1000億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

【09：10】恒指黑期跌約227點，報29010點。

【09：00】抖音起訴騰訊壟斷 官媒：訴訟為互聯網平台護城河定寬度

【08：35】酷派集團 （02369） 公布，向獨立第三方卓坤發行6.66億股，配售價每股0.28元，較上日收市價0.345元折讓18.84%，籌集1.86億元。

【配股潮】酷派集團折讓近19%配股 淨籌1.86億元

【08：10】百勝中國 （09987） 全年淨利潤為7.84億美元，按年增加10%，經調整淨利潤為6.15億美元，按年下跌16%，派息0.12美元。

【業績】百勝中國去年淨利潤按年增10% 派息0.12美元

【07：45】亞盛醫藥 （06855） 配售2650萬股，配售價每股44.2元，較上日收市價48.8元折讓約9.43%，籌集11.71億元。

【配股潮】亞盛醫藥折讓9%配股 籌集逾11億元

【07：45】健倍苗苗 （02161） 以每股1.2元定價，超額認購21.47倍。一手中籤率8%。

【新股IPO】健倍苗苗2161超額認購21倍 一手中籤率8% （附分配結果）

【07：45】快手科技 （01024） 吸引142.3萬人認購，凍資1.28萬億元，超購倍數達1203倍，一手（100股）中籤率僅4%。

【快手科技IPO】快手科技1024一手中籤率僅4% 70萬人抽1手僅2.8萬人抽中 5億元上限認購可分14手

【07：45】港股ADR收報29195點，跌111點或近0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報41.07元，跌0.28元或近0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報728.65元，跌7.35元或1%。

更多ADR收市：

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【07：30】美國大型科技股業績不俗，加上就業數據好過市場預期，帶動道指反覆高收，道指收市升36點，報30723點 ； 納指收市倒跌2點，報13610點 ； 標指升3點，收報3830點。

責任編輯：梁浩碩