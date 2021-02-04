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【科企壟斷】抖音起訴騰訊壟斷　官媒：訴訟為互聯網平台護城河定寬度

股市 08:56 2021/02/04

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【科企壟斷】抖音起訴騰訊壟斷　官媒：訴訟為互聯網平台護城河定寬度

抖音日前向北京知識產權法院提交訴狀，起訴騰訊 （00700） 壟斷，索賠9000萬人民幣。官媒《證券時報》今日頭版評論指，這次起訴的勝敗，關係到平台是否可以限制競爭對手，或者潛在競爭對手，甚至無關第三方。是與否，可能會引起行業洗牌，也關係到行業巨頭辛苦打造的護城河寬度。

抖音起訴指控騰訊壟斷　騰訊批惡意誣陷，詳情請看【下一頁】

文章指，互聯網道路千萬條，微信是最寬闊最平滑的高速公路，什麼平台都想從這條高速公路通過，有了這條高速公路，就不用自己辛苦鋪路。但是這條路讓誰過，不讓誰過，讓誰以多快的速度通過，牽涉利益巨大。

目前看，騰訊擁有絕對話語權。這是騰訊打造的高速公路，騰訊維護這條公路暢通，這條路也給騰訊帶來巨大收益，騰訊說要連接一切，主要就靠這條路。

文章續指，互聯網平台限制外部鏈接原因眾多，而禁止有多種可能，除了限制對手搭便車，還有一種可能，是為了適應法律和監管規定，避免惹上麻煩，還有一種是不讓用戶過分被打擾，這是微信維持秩序、保持競爭力的一部分。

微信禁止鏈接行為到底屬於哪種情況，是技術原因，還是主觀故意，其實還有不少操作空間，外界很難判斷。

責任編輯︰梁浩碩

港股 騰訊控股（00700） 抖音 微信 騰訊

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