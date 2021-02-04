【百勝中國業績】百勝中國：首季生意難做 疫情下必加大促銷（第二版）

▲ 【業績】百勝中國去年經調整淨利潤按年跌16% 派息0.12美元

內地疫情出現區域性爆發，百勝中國 （09987） 表示內地政府限制市民出行、社交活動，並鼓勵就地過年，1月下旬起春運人數大跌逾7成，對集團位於火車站等交通樞紐的店舖影響大，料春節期間公司銷售會受到一定影響，由於面對許多不確定因素，形容今年首季生意難做，疫情下必定會加大促銷。

百勝中國今日跌3.3%，收報438元，成交1.4億元。

首席執行官屈翠容指出，農曆新年期間，集團一向在低綫城市的銷售良好，而肯德基在低綫城市的銷售佔比達5成，故預期肯德基將承受較大壓力。首席財務官楊家威稱，業務要完全恢復仍需一定時間，雖然外賣銷售佔肯德基及必勝客達3成，但相信難以完全抵銷實體店及疫情的影響。

近期雞肉成本下降，屈翠容表示，餐單價格不會因而有大的變動，但節省的成本會用於再投資或促銷。百勝中國預期今年資本開支約為6億美元。

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全年淨利潤按年增10%息0.12美元

業績方面，百勝中國全年淨利潤為7.84億美元，按年增加10%，經調整淨利潤為6.15億美元，按年下跌16%（或下降19%，不計及公司2020年和2019年分別對美團 （03690） 進行股權投資帶來的7,500萬美元和6,300萬美元的淨收益），每股攤薄盈利1.95美元，按年增加6%，派息0.12美元。

單計第四季，百勝中國淨利潤為1.51億美元，按年增加68%，經調整淨利潤為1.53億美元，按年增加56%（或增加76%，不計及公司2020年和2019年第四季度分別對美團進行股權投資帶來的2,300萬美元和2,400萬美元的淨收益；或增加65%，同時不計及外幣換算的影響）。

未來一年開1000家新店

百勝中國全年總收入為82.6億美元，按年下跌6%。同店銷售額按年下跌9%，其中肯德基和必勝客分別下降 8%和14%。全年餐廳利潤率為14.9%，相對去年同期為16%。

全年集團共開設1,165家新店，門店總數達到10,506家，覆蓋中國超過 1,500個城鎮。

集團表示，展望2021年，集團將持續致力於增長，並計劃在未來一年裡開設大約1,000家新店，又指對中國市場長期前景的信心沒有絲毫改變，將專注於擴大餐廳版圖和發展新興品牌，加大數字化和基礎設施的投資，夯實基礎，加快發展步伐。

屈翠容指出，一綫城市的店舖密度將會增加、降低平均面積，應對外賣等消費模式的轉變。另外，她指，集團仍在追蹤700多個地方未進入的城市，肯德基在六綫以下的城市採取試點小鎮模式，投資額可再減少，而試點餐廳初步成果滿意，今年會開設更多間店。

（第二版加入業績會內容）

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責任編輯︰梁浩碩、袁諾曦