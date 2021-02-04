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【業績】百勝中國跌逾2%　去年淨利潤按年增10%派息0.12美元

股市 08:10 2021/02/04

分享：

【業績】百勝中國去年經調整淨利潤按年跌16%　派息0.12美元

百勝中國 （09987） 公布業績，百勝中國全年淨利潤為7.84億美元，按年增加10%，經調整淨利潤為6.15億美元，按年下跌16%（或下降19%，不計及公司2020年和2019年分別對美團 （03690） 進行股權投資帶來的7,500萬美元和6,300萬美元的淨收益），每股攤薄盈利1.95美元，按年增加6%，派息0.12美元。

百勝中國股價最新報441元，跌2.6%，成交額5546萬元。

單計第四季，百勝中國淨利潤為1.51億美元，按年增加68%，經調整淨利潤為1.53億美元，按年增加56%（或增加76%，不計及公司2020年和2019年第四季度分別對美團進行股權投資帶來的2,300萬美元和2,400萬美元的淨收益；或增加65%，同時不計及外幣換算的影響）。

未來一年開1000家新店

百勝中國全年總收入為82.6億美元，按年下跌6%。同店銷售額按年下跌9%，其中肯德基和必勝客分別下降 8%和14%。全年餐廳利潤率為14.9%，相對去年同期為16%。

全年共開設1,165家新店，門店總數達到10,506家，覆蓋中國超過 1,500個城鎮。

集團表示，展望2021年，集團將持續致力於增長，並計劃在未來一年裡開設大約1,000家新店，又指對中國市場長期前景的信心沒有絲毫改變，將專注於擴大餐廳版圖和發展新興品牌，加大數字化和基礎設施的投資，夯實基礎，加快發展步伐。

責任編輯︰梁浩碩

港股 業績公布 百勝中國－S（09987） KFC 必勝客
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