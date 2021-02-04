【美股收市】道指先挫後升36點  挾倉股GameStop反彈

美國大型科技股業績不俗，加上就業數據好過市場預期，帶動道指反覆高收; 亞馬遜（美：AMZN）股價回吐，則拖累納指回軟。

道指反覆企穩，收市升36點，報30723點 ; 納指收市倒跌2點，報13610點 ; 標指升3點，收報3830點。亞馬遜(Amazon)行政總裁貝索斯將退任，股價挫2%。

經濟數據方面，俗稱「小非農」的美國1月ADP私人就業職位新增17.4萬個，好過市場預期的增幅5萬個；1月ISM服務業指數升至58.7，好過市場預期的56.7。

消息稱，財長耶倫（Janet Yellen）將召開會議，討論近日散戶挾倉事件，涉及機構包括美國證監會（SEC）、聯儲局等 ; 討論重點將集中於近期市場炒賣活動，是否與當局保障投資者獲得公平對待，以及維持市場有效運作的原則維持一致。相關股份昨日個別發展，GameStop（美：GME）反覆波動，收市升2.7%，AMC（美：AMC）則升14.7%。

耶倫同時敦促國會，必須通過大型新紓困計劃 ; 民主黨國會參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，民主黨將會團結一致，推動國會通過新紓困計劃。

外電引述消息人士稱，美國總統拜登與多名民主黨議員在白宮會面，表示如果全民派錢金額少於1,400美元，意味將破壞其競選承諾，他在原則上無意妥協。

白宮經濟顧問伯恩斯坦(Jared Bernstein)與Heather Boushey認為，國會預算辦公室(CBO)周一發表的未來10年經濟展望報告內容，反映華府有必要即時採取行動，應對就業市場問題。否則，700萬人今年內將會持續丟失飯碗。

聯儲局周三公布一項調查，指受疫情影響，去年美國大多數小企業的收入受打擊，少數族裔企業掙扎最多，並且對於取得信貸更加擔憂。

美元窄幅上落，美滙指數報91.12。現貨銀經過上日急挫一成後，周三反彈近2%。紐約期金則反覆偏軟。油價升勢收窄，紐約期油漲1.7%，報55.69美元。

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責任編輯：柯志宏