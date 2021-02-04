【遊戲驛站GME】GameStop高層人事變動　前亞馬遜雲服務高層出任技術總監　

▲ 在美股風暴中的GME出現人事變動。

近日因成散戶挾淡倉目標而成為市場焦點的GameStop（美︰GME）宣布人事變動。GameStop表示，已任命亞馬遜雲服務前高層Matt Francis，擔任技術總監。他的正式到職日期為2021年2月15日。GameStop股價升8.9%，報98美元。

GameStop表示，Francis擁有20年的電子商務和消費者技術經驗。他此前為Amazon Web Services的一名工程主管，亦曾在QVC、Zulily等公司擔任高級技術職務。在GameStop，他將負責監督電子商務和技術功能。

此外，公司還聘請了另外兩名高級管理人員，包括客戶服務高級副總裁Kelli Durkin，業務履行副總裁Josh Krueger。Durkin曾擔任過Chewy客戶服務部副總裁，正式到職日期為2021年3月1日，她幫助建立了世界一流的客戶服務部門。在GameStop，Durkin將負責所有客戶服務和參與計劃。

Krueger先生之前曾在亞馬遜、沃爾瑪及QVC擔任高級職務，到職日期為2021年3月1日。

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編輯︰侯景成



