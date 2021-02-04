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【SONY業績】索尼上季純利大增62%　PS5銷量達450萬部　股價收市漲12%

股市 07:33 2021/02/04

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PS5銷量強勁，成為索尼業績的一大助力。

索尼SONY（美︰SNE）公布，截至去年12月底止季度（2020財年第三季）業績，收入按年增長9.5%至2.697萬億日圓；純利按年增長62%至3718.9億日圓，超出市場預期的1251.9億日圓，主要是遊戲及電子業務盈利增長所帶動。索尼股價收市勁升12.1%，收報111.24美元。

索尼公布截至3月底止第四財季的業績預期，營業收入目標從先前預期的7000億日圓上修為9400億日圓（89.5億美元），遠超出分析師預測均值8129億日圓。此外，索尼預估全年收入成長6.5%，達8.8萬億日圓；全年淨利成長86.4%，為1.09萬億日圓。

索尼公布本財年前三季收入按年年增4.1%，達6.78萬日圓；純利按年增87%，達1.06萬億日圓。受惠於居家防疫期間對電玩遊戲與影片串流的強勁需求，索尼新推出的PlayStatin 5遊戲機也像任天堂的Switch遊戲機一樣，銷售相當暢旺，為公司營運帶來相當大的助益。

財報顯示，上季PlayStation5遊戲機銷售量達到450萬台，PlayStation4單季銷量為140萬台。索尼去年11月在主要市場推出PlayStation5遊戲機，在開售後很快便賣斷市。

索尼表示，公司難以趕上PS 5遊戲機的需求，預估到3月底銷量將超過760萬部。在半導體需求高漲之際，公司難以提高PS5遊戲機產能。

相關文章︰【Sony PS5】索尼Sony股價創20年來新高　受惠PlayStation5開售及日股強勢

TikTok與索尼達成協議 強化音樂庫資源

編輯︰侯景成

 

 

索尼（Sony，美：SNE） 美股 Sony Switch PlayStation 遊戲

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