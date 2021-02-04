【視頻股】人人影視字幕組謝幕　又有哪些版權視頻股受惠？

▲ 人人影視字幕組侵權被查封，字幕組時代落幕？

內地最大免費視頻網站「人人影視字幕組」因侵犯視頻版權被內地封查令網友對其前景尤為關心。「字幕組」曾被譽為中國走向世界的窗口、「近五十年最出色的文化交流使者」，受無數影視愛好者追捧。而人人影視網站關閉也預示將來內地視頻版權及付費是大勢所趨，版權終是視頻網站主要競爭核心。

綜合內地媒體報道，上海市公安局偵破「人人視頻字幕組」網站侵權案，涉案嫌疑人14名，涉資1600萬元。不同於以往權利人主動報案維權，此次為內地警方主動發現，該網站及App提供侵權影視作品的在綫觀看和離綫下載。

視頻版權及付費為大趨勢 優騰愛、嗶哩嗶哩料受惠

目前內地主流版權視頻平台有騰訊旗下騰訊視頻、百度（美：BIDU）的愛奇藝（美：IQ）、阿里巴巴 （09988） 的優酷，以及嗶哩嗶哩（美：BILI）及芒果超媒（深：300413），以上平台均在版權方面有豐富的佈局，料長期受惠於所擁有的視頻版權。

優酷、騰訊視頻及愛奇藝為第一梯隊，主攻長劇集視頻，背靠大科網企業，購買版權內容資金豐厚。嗶哩嗶哩以ACG文化著稱，主打日韓動漫，近兩年大量收購日韓漫畫及動漫獨家版權。而芒果TV以綜藝節目見長，輔以大陸影視劇集，去年憑藉綜藝《乘風破浪的姐姐》大熱有望躋身第一梯隊視頻平台。

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海外劇集需求旺盛催生字幕組

人人影視網站註冊用戶超過800萬，發布翻譯的影視作品超過2萬部，涵蓋英美、日韓、港台、泰國、法國、西班牙等多個國家及語種，涉及Neflix、FOX、HBO等多家串流平台旗下的作品。翻譯字幕的經典影視作品包括《老友記》、《越獄》、《生活大爆炸》、《權力遊戲》等，最新翻譯作品有大熱的日漫《進擊的巨人》、FOX《叫我凱特》等。而目前該網站已下架所有作品。內地網友紛紛表示感到遺憾和不捨。

內地字幕組於2001年興起，由動漫、外國劇集愛好者自發組成，在互聯網下載軟件普及後進一步興盛。事實上，涉及全球影視著作版權問題，這種視頻網站處於灰色地帶。人人影視字幕組前身為YYeTs，憑藉翻譯《生活大爆炸》躋身內地最大英美劇字幕組，日韓劇愛好者創建「豬豬」、「楓雪」、「韓娛家園」等字幕組。隨著網友對外國視頻需求不斷擴大，催生出一批有影響力的字幕組包括TLF字幕組、YYeTs、伊甸園、風軟、破爛熊、聖城家園、鳳凰天使TSKS、飛鳥影苑等。

版權保護大勢所趨 字幕組又能苦撐幾耐？

《紐約時報》曾發文《打破文化屏蔽的中國字幕組》提到：「字幕組的成員都知道他們的作品在其它國家可能被認為是侵權。不過根據中國法律，這些作品很可能被當作學術研究，因為它們既不收費，也不以盈利為目的。」

因此，字幕組在規避風險時，將自己定位為「影視劇愛好者的交流論壇」、並在視頻中注明「愛好者交流使用」、「不作商用」等免責聲明，游離在法律邊緣。網友戲言字幕組是「為愛發電」。

但隨著內地版權意識提高，以及大版權視頻平台加強版權維權，聯合圍攻字幕組。人人視頻嘗試多次轉型，為正版視頻以及影視公司引進及出口等提供正版翻譯業務，仍深陷財務危機。在版權保護大勢下，人人影視的關閉只是時間問題，而豬豬、楓雪等字幕組又能苦撐至何時？

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編輯：陳華