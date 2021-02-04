比亞迪上月新能源汽車銷量 按年大增近兩倍至逾2萬輛

電動車生產商比亞迪(01211)公布1月營運數據。集團上月汽車總銷量42401輛，按年增長68%，當中新能源汽車銷量為20178輛，按年增長182.9%，按月。同月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為1.754GWh。集團同時公布同月汽車產量數據，上月汽車總產量為47618輛，按年上升87%，當中新能源汽車產量為22393輛，按年上升205%。

【TESLA】比亞迪否認 獲Tesla近3000億元洽購兩成股權 詳情請看【下一頁】

另外，近日市傳比亞迪將作出組織架構調整，包括成立４個新的事業部，並籌建高端品牌。比亞迪已向內媒證實有關消息屬實，指此次調整是出於品牌及業務發展需要，將更有利於比亞迪汽車在品牌建設、產品規劃及營銷、客戶體驗等方面的全方位提升，與夥伴和用戶共建更具價值的汽車品牌。

消息指，比亞迪新設的四大事業部，包括王朝網銷售事業部，由路天擔任總經理；ｅ網銷售事業部，由張卓擔任總經理；品牌及公關事業部，由李雲飛擔任總經理；售後服務事業部，由高子開擔任總經理。此外，原比亞迪汽車銷售公司總經理趙長江，將調任高端品牌，負責籌建工作。報道又指，比亞迪品牌將有更多搭載ＤＭ－ｉ超級混動技術的車型上市，與大規模的組織架構調整相對應，新的業務矩陣將統籌推動比亞迪品牌整體業務提升。

【大行點睇】 平安證券3大理由預期 港股仍處於牛市首階段 推薦2月份10大金股 詳情請看【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機