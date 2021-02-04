【快手科技IPO】快手科技1024一手中籤率僅4%　70萬人抽1手、5億元上限認購可分14手

▲ 快手將於2月5日掛牌。

快手科技 （新上市編號：01024） 於周五（5日）掛牌。快手科技通告指出，公開招股部分吸引142.3萬人認購，凍資1.28萬億元，超購倍數達1203倍，順利成為新股凍資王、人氣王。快手科技更是一手難求，快手科技一手（100股）中籤率僅4%，當有69.6萬人作「一手黨」認購，僅2.8萬人獲分貨，認購500手即「乙組」才穩獲一手，即要出資575萬元認購才能分貨。

出資5.3億元的頂頭錘飛（上限認購），亦僅獲分14手。今日收市後於富途、耀才及輝立，將有暗盤交易。

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早前內媒報道，快手科技在場外OTC市場，以250元成交5萬股，較招股價上限價115元升1.17倍，一手（100股）最多賺13500元。

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記者：謝卓榮