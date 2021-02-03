【美股焦點】捕捉下一隻Tesla? 四家電車製造商將借殼上市

早前有消息傳出，吉利汽車（00175）將會與法拉第未來 (Faraday Future) 簽署框架合作協議，雙方計劃在技術支援和工程服務領域展開合作，並研究由吉利與富士康的合資公司提供代工服務的可能性。除尋求合作伙伴外，公司上周公布借空白支票公司（SPAC）Property Solutions Acquisition Corp(PSAC)，該股至今累升65%。

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上市後，公司將為能獲得10億美元資金，用於生產豪華電動車款FF 91。法拉弟計劃與勞斯萊斯（Rolls-Royce），賓利（Bentley），法拉利（Ferrari）（RACE）和林寶堅尼（Lamborghini）等汽車競爭，借穀上市後，公司代號將轉改為FFIE，估值為34億美元，惟以最新17.8美元的股價換算，現時公司市值已高達60億美元。

值得留意是，借SPAC上市的熱潮早在去年已經開始，包括氫能源卡車 Nikola(NKLA-US)，與法拉弟同主打豪華電動車款的 Fisker(FSR-US)等。今年電動車公司以SPAC上市的勢頭更是有增無減，今年第二季起將會有以下電動車相關企業於美國掛牌。(見圖)

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所謂空白支票公司，是指一個沒有營運資金的空殼企業，公司上市後，需要在 2 年內收購另一間未上市企業，以此類公司上市的優勢在於降低企業上市的申請門檻，並迅速獲得營運資金，但由於沒有舖天蓋地的宣傳下，公司的知名度卻會略為遜色。

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