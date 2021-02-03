  • 18°C
香港時間 : 2021203日 (三) 23:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】捕捉下一隻Tesla? 四家電車製造商將借殼上市

股樓投資 23:20 2021/02/03

分享：

早前有消息傳出，吉利汽車（00175）將會與法拉第未來 (Faraday Future) 簽署框架合作協議，雙方計劃在技術支援和工程服務領域展開合作，並研究由吉利與富士康的合資公司提供代工服務的可能性。除尋求合作伙伴外，公司上周公布借空白支票公司（SPAC）Property Solutions Acquisition Corp(PSAC)，該股至今累升65%。

【美股焦點】傳Apple投資起亞36億美元造車　Apple Car可於2024年面世

上市後，公司將為能獲得10億美元資金，用於生產豪華電動車款FF 91。法拉弟計劃與勞斯萊斯（Rolls-Royce），賓利（Bentley），法拉利（Ferrari）（RACE）和林寶堅尼（Lamborghini）等汽車競爭，借穀上市後，公司代號將轉改為FFIE，估值為34億美元，惟以最新17.8美元的股價換算，現時公司市值已高達60億美元。

值得留意是，借SPAC上市的熱潮早在去年已經開始，包括氫能源卡車 Nikola(NKLA-US)，與法拉弟同主打豪華電動車款的 Fisker(FSR-US)等。今年電動車公司以SPAC上市的勢頭更是有增無減，今年第二季起將會有以下電動車相關企業於美國掛牌。(見圖)

    點擊圖片放大
    +3
    +2

所謂空白支票公司，是指一個沒有營運資金的空殼企業，公司上市後，需要在 2 年內收購另一間未上市企業，以此類公司上市的優勢在於降低企業上市的申請門檻，並迅速獲得營運資金，但由於沒有舖天蓋地的宣傳下，公司的知名度卻會略為遜色。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 林展鋒

汽車 美股 市盈率 吉利汽車（00175） 高達 美元 收購 電動車 工程 富士

下一篇文章

【大行點睇】 平安證券3大理由預期 港股仍處於牛市首階段 推薦2月份10大金股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【有相睇】高層連天台不用650萬　上車客驚「執輸」即撲入市　代理：市區無類似價錢單位
【有相睇】高層連天台不用650萬　上車客驚「執輸」即撲入市　代理：市區無類似價錢單位
【 遊戲驛站GME】10歲男童兩年前獲母贈10股GME　320美元沽出勁賺52倍　非裔媽媽如何教仔理財？
【 遊戲驛站GME】10歲男童兩年前獲母贈10股GME　320美元沽出勁賺52倍　非裔媽媽如何教仔理財？
【職場熱話】HR被求職者前上司反問引無奈　即用一句KO對方　網民： Resign時有幾多人會直接講原因？
【職場熱話】HR被求職者前上司反問引無奈　即用一句KO對方　網民： Resign時有幾多人會直接講原因？
【美股焦點】Elon Musk成「Twitter股神」　今年已有6隻股份獲其點名後爆升
【美股焦點】Elon Musk成「Twitter股神」　今年已有6隻股份獲其點名後爆升
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【快手IPO】快手科技1024據報上限115元定價　集資420億元成「新股王」
【快手IPO】快手科技1024據報上限115元定價　集資420億元成「新股王」