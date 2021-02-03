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【恒大汽車】恒馳汽車啟動冬季測試　自主研發電池下半年量產

理財智慧 23:43 2021/02/03

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恒大汽車（00708）公布，恒馳汽車在中汽研牙克石測試基地正式啟動啟動冬季測試。此次為期三周的測試，專案包括整車動力性能冬季標定、三電性能冬季測試、電池熱管理系統冬季標定、車身穩定控制系統冬季標定、底盤冬季測試、整車環境適應性及可靠性測試和電子電器冬季測試等。

恒大電池研究院院長李浚秀(原韓國SK集團電池研究院院長)向恒大主席許家印彙報了電池熱管理性能、極寒續航里程、充放電等專案的測試計畫。李浚秀表示，恒大汽車自主研發的動力電池已達到世界領先技術水準，計畫在今年下半年量產。

此前，恒馳已經在德國、瑞典、奧地利進行了底盤行駛動力學、制動性能、轉向性能、動力性能、高壓架構及安全、電池包熱失控防護、智慧座艙模擬模擬、自動駕駛虛擬驗證等一系列技術測試。

冬季標定測試是新車上市前的關鍵節點，恒馳啟動冬季標定測試，標誌著恒大造車迎來里程碑式進展。集團於研發、生產、銷售三大方面已作全面步署。

研發方面，恒大與全球多家工程技術龍頭戰略合作，同步研發14款車型，其中6款已完成首秀，全面覆蓋A到D級所有級別，以及轎車、SUV、MPV等全系列車型。

生產方面，按照工業4.0標準打造的上海、廣州兩大基地目前已啟動試生產，預計今年下半年將陸續實現量產。

銷售方面，恒大汽車正快速籌建展示體驗、銷售、維保修售後服務三大中心；並憑藉房車寶平台擁有的2162萬全民經紀人、3萬個線下銷售中心，構建起龐大的線上線下銷售網路。

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記者：李兆明

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