【開市9點半】為快手上市打響頭炮　微創心通醫療暗盤率先升逾9成

（1）焦點新股快手科技 （新上市編號：01024） 今日 （2月4日）將公布招股結果。在快手掛牌之前，另一新股微創心通醫療科技 （新上市編號：02160） 打響頭炮， 在富途暗盤曾升96.7%。若微創心通醫療科技今日正式掛牌後表現不俗，勢為快手科技打下強心針。

即睇開市9點半重點：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【新股IPO】微創心通醫療2160暗盤收市 一手帳面最多賺8950元

（2）新股市場再有憧憬，外電引述消息指，阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團已與監管機構在重組達成共識，資金旋即憧憬螞蟻重新上市。

【螞蟻上市】螞蟻集團據報與監管機構達重組協議、螞蟻拒評 阿里巴巴美股盤前升逾4%

（3）滙豐HSBC （00005） 重組計劃重點發展亞洲地區業務，外電引述消息指，滙豐考慮調派幾位頂級高層坐陣香港或新加坡，滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）亦在考慮名單以內。滙豐拒絕回應有關報道。

【滙豐HSBC】滙豐據報擬調派高層至香港、新加坡 行政總裁或坐陣亞洲

（4）本港新股市場氣氛甚佳，A股新股氣氛亦不俗，中生製藥 （01177） 公布，董事會批准建議在內地科創版發行A股。

【新股IPO】中生製藥擬在科創板A股上市 集資規模或逾150億元

（5）除了新股市場，焦點股小米（01810 ）亦有新消息。小米早前被美國列入中國軍方關連企業名單，有內地小米手機用戶表示，使用新版MIUI 12.5無法安裝 Google 的「Google Mobile Service（GMS）」相關服務。

【小米股價】小米新MIUI內地版無法使用Google服務 小米股價跌2.5% 早前被指與中國軍方關連

（6）平保放榜，去年歸屬母公司股東的淨利潤1,430.99億元（人民幣•下同），按年減少4.22%，跌幅較預期溫和，並加派7.3%股息至每股2.2元人民幣；新業務價值495.75億元，按年跌34.7%，則較預期差。

【業績】平保去年新業務價值挫35%遜預期 加派息7%至每股2.2元人幣

（7）美國散戶狂買GameStop（美︰GME）與對沖基金對賭，引發美股挾倉潮。而這場對決當中，亦有不少本港投資者亦參與。證監會提醒投資者應注意買賣高度波動的證券（包括海外上市股票）所涉及的風險。

【遊戲驛站GME】美股散戶挾倉惹市場波動 證監會︰投資者應注意風險

（8）日本老牌化妝品商資生堂（Shiseido，日：4911）同意出售洗頭水及平價護膚品業務予私募基金CVC Capital Partners，出售品牌包括Tsubaki及SENKA（專科）等，代價1600億日圓（約118億港元）。

【Shiseido】資生堂擬以118億出售個人護理業務予私募基金CVC

（9）年關在即，4大小銀行鬥加人民幣定存息，更有中資行一加再加。交銀香港昨天微升3個月年息0.05厘，至2.05厘。

【人民幣定期存款】4大小行鬥加人幣定存息 3個月最高息2.5厘

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

想輕鬆抽新股，贏錢！立即免費下載使用【按此】

【一文看清】2021年留意4大市場風險 聚焦亞洲區增長潛力及早部署