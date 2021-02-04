【蝕讓沽貨】上水天巒又錄蝕讓成交 投資蝕逾百萬沽雙號屋 買家冇睇樓即拍板2700萬接貨

疫情持續反覆下，本港經濟難言何時能復甦，樓市交投雖然持續暢旺，但仍有不少業主願意蝕讓也先後離場為上，過去連番錄得多宗蝕讓個案的上水天巒，最近多一位投資者蝕讓沽出日內瓦大道南雙號屋。

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中原地產高級區域營業經理區國健表示，上水天巒最新錄得日內瓦大道南雙號屋，實用面積1827平方呎，日前經議價後以2700萬元獲承接，實用面積平均呎價14,778元。上述單位由投資者持有，為出租用途，中原區國健指，新買家為專業人士，見單位位處單邊，附有大花園，價錢合理，因為單位租客未搬走，故未能開放睇樓，亦決定入市單位作自住之用。

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據悉，原業主則於2010年以約2,784萬元購入上址，持貨11年，是次沽出單位蝕讓約84萬元離場，若計入稅項及代理佣金等，估計蝕讓幅度逾百萬元。

位於上水雙魚河洋房項目天巒，由新地（00016）發展，是區內具名氣的大型豪宅屋苑。整個項目佔地逾170萬呎，提供330座花園別墅，洋房以獨立屋及半獨立屋設計，屋型及面積多元化。物業賣點之一是距離皇崗口岸僅約3分鐘車程，發展商更為住戶提供跨境專究車服務，方便住客穿梭中港兩地，早年深受內地買家歡迎。

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不過，該項目去年錄得的二手成交中，大多是蝕讓收場。踏入今年，樓市氣氛暢旺，但今年天巒仍錄多宗蝕讓個案。如上月中時，天巒最新錄得日內瓦東大道單號屋，實用面積2792平方呎，業主開價約4,200萬元，議價後以3,880萬元獲承接，實用面積平均呎價13,897元。原業主於2012年以約4691萬元購入單位，持貨9年，是次沽出單位中幅蝕讓約811萬元離場。

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記者：陳詠妍