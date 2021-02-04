  • 20°C
香港時間 : 2021205日 (五) 22:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蝕讓沽貨】上水天巒又錄蝕讓成交 投資蝕逾百萬沽雙號屋 買家冇睇樓即拍板2700萬接貨

股樓投資 08:00 2021/02/04

分享：

疫情持續反覆下，本港經濟難言何時能復甦，樓市交投雖然持續暢旺，但仍有不少業主願意蝕讓也先後離場為上，過去連番錄得多宗蝕讓個案的上水天巒，最近多一位投資者蝕讓沽出日內瓦大道南雙號屋。

【樓市調查】逾4成受訪者料未來一年樓價平穩　17%有興趣置業　花旗銀行：市民置業意欲未受到疫情打擊，詳見【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

中原地產高級區域營業經理區國健表示，上水天巒最新錄得日內瓦大道南雙號屋，實用面積1827平方呎，日前經議價後以2700萬元獲承接，實用面積平均呎價14,778元。上述單位由投資者持有，為出租用途，中原區國健指，新買家為專業人士，見單位位處單邊，附有大花園，價錢合理，因為單位租客未搬走，故未能開放睇樓，亦決定入市單位作自住之用。

【高價成交】大埔康樂園雙號屋放盤2年 業主趕移民大劈近千萬沽貨 仍以創同類單位新高成交，詳見【下一頁

據悉，原業主則於2010年以約2,784萬元購入上址，持貨11年，是次沽出單位蝕讓約84萬元離場，若計入稅項及代理佣金等，估計蝕讓幅度逾百萬元。

位於上水雙魚河洋房項目天巒，由新地（00016）發展，是區內具名氣的大型豪宅屋苑。整個項目佔地逾170萬呎，提供330座花園別墅，洋房以獨立屋及半獨立屋設計，屋型及面積多元化。物業賣點之一是距離皇崗口岸僅約3分鐘車程，發展商更為住戶提供跨境專究車服務，方便住客穿梭中港兩地，早年深受內地買家歡迎。

【樓市現象】 樓市旺大型屋苑業主冇價講 淘大花園仍有平過6球減價盤 2房586萬成交，詳見【下一頁

不過，該項目去年錄得的二手成交中，大多是蝕讓收場。踏入今年，樓市氣氛暢旺，但今年天巒仍錄多宗蝕讓個案。如上月中時，天巒最新錄得日內瓦東大道單號屋，實用面積2792平方呎，業主開價約4,200萬元，議價後以3,880萬元獲承接，實用面積平均呎價13,897元。原業主於2012年以約4691萬元購入單位，持貨9年，是次沽出單位中幅蝕讓約811萬元離場。

延伸閱讀：今年有何焦點新盤?

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

【本港之光】新世界及K11撼贏多國 奪「房地產奧斯卡」MIPIM Asia Awards 四大獎 鄭志剛：「可持續發展將引領房地產行業的未來」，詳見【下一頁

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍

經濟 發展商 豪宅 疫情 上水 天巒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【遊戲驛站GME】Gamestop再瀉六成　散戶號召人Keith Gill稱仍未沽出　單日賬面蝕1,300萬美元
【遊戲驛站GME】Gamestop再瀉六成　散戶號召人Keith Gill稱仍未沽出　單日賬面蝕1,300萬美元
【網民熱話】細個買唔起玩具 長大後眼鏡都唔捨得換 網民嘆：「窮真係會影響一世」
【網民熱話】細個買唔起玩具 長大後眼鏡都唔捨得換 網民嘆：「窮真係會影響一世」
【有相睇】高層連天台不用650萬　上車客驚「執輸」即撲入市　代理：市區無類似價錢單位
【有相睇】高層連天台不用650萬　上車客驚「執輸」即撲入市　代理：市區無類似價錢單位
【新股IPO】諾輝健康6606即日起招股你抽唔抽 入場費13464元
【新股IPO】諾輝健康6606即日起招股你抽唔抽 入場費13464元
【逆市奇葩】疫情反覆經濟未見底 呢間公司仲有人工加 仲要提早派花紅
【逆市奇葩】疫情反覆經濟未見底 呢間公司仲有人工加 仲要提早派花紅
【快手IPO】快手科技1024暗盤個別券商賣唔出？原來係....
【快手IPO】快手科技1024暗盤個別券商賣唔出？原來係....