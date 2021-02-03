【機迷熱話】《Cyberpunk 2077》又爆醜聞　官方承認電腦版可遭植入惡意代碼

▲ 有玩家在遊戲交流平台踢爆，電腦版Cyberpunk 2077遊戲中的DLL檔案出現重大漏洞，或會被不法分子植入惡意代碼。

遊戲大作《電馭叛客 2077（Cyberpunk 2077）》自上市以來，飽受輿論批評，甚至在推出一個多月後，就已流失8成玩家。近日Cyberpunk 2077再爆出醜聞，有玩家在遊戲交流平台踢爆，電腦版Cyberpunk 2077遊戲中的DLL檔案出現重大漏洞，或會被不法分子植入惡意代碼。而該漏洞已獲得開發商CD Projekt Red官方證實。

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據外媒Gadgetsnow報道指，外國模組研發團隊Red Tools mod成員PixelRickyRick及Reddit 玩家Romulus_Is_Here上月底在討論區踢爆，Cyberpunk 2077遊戲 DLL 檔案中含有一個資訊漏洞，令黑客可透過Mod程式或是修改過後的存檔植入惡意程式碼，當玩家下載該模組或存檔後，黑客就可以在未經玩家許可的情況下，獲得該用家電腦的控制權。

而CD Projekt Red終於在昨（2日）透過官方Twitter宣布這項安全漏洞訊息，並呼籲玩家在問題解決前，暫時避免安裝來歷不明的模組，並承諾將迅速修正問題。

▲ CD Projekt Red終於在昨（2日）透過官方Twitter宣布這項安全漏洞訊息，並呼籲玩家在問題解決前，暫時避免安裝來歷不明的模組，並承諾將迅速修正問題。（Twitter截圖）

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責任編輯：曾曉汶