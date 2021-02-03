【遊戲驛站GME】美股散戶挾倉惹市場波動　證監會︰投資者應注意風險

▲ 證監會表示，投資者應注意買賣高度波動的證券所涉及的風險。

美國散戶狂買GameStop（美︰GME）與對沖基金對賭，引發美股挾倉潮。這場對決當中，亦有不少本港投資者亦參與。證監會發表聲明稱，留意到近期海外市場有某些股票及相關期權出現極端的價格波動，以及社交媒體上的投資論壇廣受注目且影響力日增，故提醒投資者應注意買賣高度波動的證券（包括海外上市股票）所涉及的風險。

早前有香港券商停止及限制交易「挾倉股」。證監會表示，投資者應注意，經紀可能有權根據客戶協議的條款及條件，在某些情況下（包括海外執行經紀服務中斷的情況）暫停交易服務。屆時，投資者或會無法開立新的倉盤或將現有的倉盤平倉，因而可能在短時間內導致無法預料的損失。

證監會現正就投資者在買賣價格波動的股票時所面對的風險，與本地及海外的監管同業保持緊密溝通，並將致力確保本港市場公平有序地運作。如有證據顯示中介人並非以維護客戶最佳利益及確保市場廉潔穩健的方式行事，證監會將毫不猶豫地採取監管行動。

該會續表示，投資者應審慎管理任何異常波動的市場所帶來的市場風險。尤其是，經紀可能需要於非常短的時間內，修改特定產品的保證金水平，藉以妥善管理其承受的風險，以及履行對結算所或其他執行經紀的交收責任。投資者可能會被要求即時就其未平倉的倉盤支付追繳保證金，及提供額外的保證金存款或抵押品。

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編輯︰侯景成