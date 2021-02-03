按證公司發百億港元及離岸人民幣債券　渣打：吸引央行、主權基金追捧

▲ 按證公司發行港元及離岸人民幣債券 等值100億港元

香港按揭證券公司宣布，成功根據120億美元中期債券發行計劃，在機構投資者市場公開發行兩年期港元及三年期離岸人民幣債券。是次發行兩筆分別為70億港元兩年期及25億人民幣三年期的債券，備受本地和海外機構投資者的歡迎。



債券發行總額等值約100億港元，是歷來最大的公開發行公司債券，並於香港建簿及定價。有關債券發行不但有助按揭證券公司以具成本效益的方式開拓資金來源及擴闊投資者基礎，亦支持按揭證券公司履行核心政策使命及社會目標。

港府早前發行25億美元綠色債券【下一頁】



按證公司執行董事兼總裁李令翔表示，是次公開發行港元及離岸人民幣債券為本地及其他高等級發行人建立了良好的基準，亦為投資業界提供高素質的債券工具，滿足投資者對投資組合多元化的需要，為投資者、銀行及按揭證券公司締造一個共贏的局面。

協助按證公司公開發行債券的渣打銀行表示，兩批債券獲得包括銀行、中央銀行、主權基金、大型資產管理公司和保險機構等投資者熱烈追捧，最終港元債券票息定在0.5%，人民幣債券票息則定在2.7%。

渣打大中華及北亞地區資本市場主管嚴守敬表示，按揭證券公司是香港活躍的企業發債人，其債券一向深受國際投資者歡迎。他續指，本次交易是香港企業近年少見的港幣債券和點心債公開發行，為香港其他發行人建立了良好的基準，有助推廣香港債券市場的發展。

相關文章：【蘋果股價】蘋果擬發債140億美元 料將用於回購、派息

相關文章：【資金流入】外管局：人民幣資產吸引避險資金 料資金持續流入

編輯：陳韻妍