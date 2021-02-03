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中國YouTuber李子柒創健力士世界紀錄 破1,410萬YouTube訂閱量 刷新了去年7月紀錄

環球政經 19:47 2021/02/03

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YouTuber近年成大熱行業，吸金能力可能超乎想像，福布斯較早前公佈的最高收入Youtuber，年僅 9歲 的Ryan Kaji  $2,950 萬美元，「吸金力」驚人。除了國外，中國內地YouTuber的實力也不容忽視，以古風美食、田園生活而聞名國內外的內地網紅李子柒，YouTube訂閱量突破1,410萬，並經健力士（Guinness World Records）世界紀錄認證。

以仍存在暴力風險為由 YouTube封鎖特朗普帳戶延長一周：【下一頁】

據健力士世界紀錄官方微博周二（2日）消息，2021年1月25日，曾被譽為「古風美食第一人」的李子柒，以1,410萬的YouTube訂閱量，刷新了去年7月由她自己創下的健力士世界紀錄「最多訂閱量的YouTube中文頻道」稱號，那時她的頻道訂閱量為1,140萬。

【全球死機】Youtube、Gmail等全癱瘓 Google旗下應用程式現異常：【下一頁

2017年，李子柒在YouTube發布第一支影片「用葡萄皮做裙子」。此前，李子柒已在內地網絡平台發布多個短片作品。

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責任編輯：翁嘉陽

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