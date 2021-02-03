【5G新代】新地 SmarTone拍住上打造5G智慧商場 5G Robot有呢個特別技能 智慧洗手間又點幫顧客縮短等候時間?

隨着5G網絡於香港逐步普及，各大商戶也應用有關技術提升營運效率。新地（00016）與SmarTone就攜手合作，將5G技術引入集團旗下商場，提供新的購物體驗及提升營運效率，打造5G智慧商場，包括引入5G Robot及智慧洗手間。

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為了讓顧客於疫情期間也能安心購物，新地與SmarTone攜手於旗下商場引入運用5G技術的智能機械人，其中首個5G Robot已於MOKO新世紀廣場率先推出，防疫之餘亦提供多元化增值服務。同時，是次合作，新地旗下商場也引進5G智慧洗手間，為顧客建議最佳的設施選用方案，以縮短輪候時間，並為商場帶動人流，締造一個安心、靈活消閒購物的嶄新模式。

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新地代理租務部總經理周淑雯表示，未來會陸續於各大新地商場上應用5G技術，包括將智慧洗手間陸續引入其他商場，料涉資逾千萬元。

SmarTone市務及銷售部主管林寶彤女士表示，透過SmarTone 5G 網絡的優勢，有助提升購物體驗之餘，亦為商場帶來更有效率的智慧管理方案。5G的高速、低時延及泛連接，配合其他先進技術如人工智能、AR/VR等，將有助推展智慧商場、智慧物管，以至香港智慧城市的發展。



5G技術如何提升客人購物體驗?

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5G Robot：

外形可愛靈巧的5G Robot，可以全天候24小時運作。5G Robot機身配置靈活多變，配備可作360度旋轉的滾輪，能敏捷通過輪椅斜坡及視障人士引路徑，暢通商場內每個角落，化身「帶路機械人」，為顧客指路到特定商戶及設施，提升顧客體驗。

同時，5G Robot內置激光雷達及3D感應器鏡頭，可實時偵測商場地上的障礙物，並即時報告，讓商場職員可即時到現場提供協助，確保顧客的安全，並有助提升商場保安效率。

此外，5G Robot亦會協助進行場內消毒，提升清潔效率，保障商戶和顧客的安全健康。只要打開頂部上蓋，注入消毒液並設定智能模式，5G Robot頂部觸角便會噴出消毒氣霧，達到全面殺菌及消毒，保障顧客同商戶健康，同時提升清潔效率及有效減省人力資源。

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5G智慧洗手間：

新地商場亦引進5G智慧洗手間，透過高速的5G網絡及連接多個裝置於商場樓層洗手間內的感應器，即時傳送數據至雲端，並於洗手間走廊的入口端設置顯示屏，為顧客提供即時輪候時間及使用情況，有效分流顧客到使用率較低的洗手間，務求為顧客建議最佳的設施選用方案，以縮短輪候時間，並為商場帶動人流，締造一個安心、靈活消閒購物的嶄新模式。

5G智慧洗手間亦裝置IAQ空氣質素感應器，可收集溫度、濕度、PM2.5懸浮粒子、H2S及 NH3等五大空氣質素指標，並於5G雲端管理平台收集及分析數據，方便監察洗手間整體環境情況。5G智慧洗手間亦已安裝洗手間用品感應器，以便於沒有駐廁員工的情況下(如傷健洗手間及育嬰室等)，亦可以透過5G雲端管理平台監察洗手間用品(如抹手紙、廁紙及消毒皂液等) 使用情況並適時作出補充。商場管理人員亦可透過5G雲端管理平台，掌握洗手間人流及空氣質素等各項資料，有效提升營運效率及服務質素。

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記者：陳詠妍