【每日焦點】華為將推新摺機　小米手機無法正常安裝GMS

▲ 中美貿易戰持續，為國內手機廠商華為及小米帶來一定的影響。

中美貿易戰持續，為國內手機廠商帶來一定的影響。華為自被美國商務部納入實體清單後，Google就立刻終止與華為的合作，新推出的華為手機也無法再搭載GMS。而今（3日）華為宣布，新一代摺疊屏幕手機Mate X2將於本月22日正式登場，未知屆時全新的Mate X2，是否也沒有安裝GMS呢？

>>>【華為手機】華為正式宣布 摺疊旗艦手機Mate X2於本月22日登場

除了華為外，小米早前也被美國國防部列入中國軍方擁有或控制的企業清單，雖然目前暫時不影響小米跟美國企業的關係，但近日有中國小米用戶發現，國產小米手機的新版 MIUI 12.5 無法正常安裝Google行動服務（GMS），即無法順利使用主流的 Google App，包括 Google Play Store、Gmail、YouTube等。

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責任編輯：曾曉汶