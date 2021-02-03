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【5G智慧建築】啟德體育園建築工地引進5G基站　助建造業數碼轉型

商業 20:00 2021/02/03

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香港電訊商業客戶業務董事總經理陳紀新(左)與協興工程執行董事兼啟德體育園有限公 司總監（設計及建築）馬德源，攜手為啟德體育園工地實現5G智慧建築。

為配合5G流動網絡在本港發展，香港電訊（6823）與啟德體育園有限公司及協興工程有限公司，達成跨業界合作計劃，為香港體育基建項目「啟德體育園」建築工地，引進首個配備工地專用的5G基站。除了提供全面的 5G 覆蓋， 並透過多種不同的 5G 應用，包括 5G 流動管理系統、機械人及物聯網等，以提升工程人員之間的協作及施工效率。

【5G商場】新地夥SmarTone建5G智慧商場　新都會廣場引入智能機械人及智慧洗手間

香港電訊於佔地28公頃的工地中，搭建了專用5G基站和網絡，透過多個5G路由器及 Wi-Fi 存取點，為約 2,000 名流動性工程項目人員提供可靠穩定的 5G 網絡，讓他們可進行實時的溝通及訊息互換，並以比4G高20 倍之速度傳輸大型檔案及大量數據。5G 技術亦有助強化建築信息模擬（BIM）技術的表現，提升建築項目的可建造性，及節省時間與成本。

設5G流動管理系統　增管理效率

另一方面，香港電訊亦為工地架設5G流動管理系統，簡化安裝時的拉線問題，也更有效提升流動性，增強管理效率。通過安裝於塔式起重機上的全天候 4K HDR 超高清鏡頭，可實時捕捉、追蹤及放大影像，和清晰展現細緻影像或錄影，藉此對現場環境進行全方位實時高清遠程管理，提升工地的吊運安全。於未來，啟德體育園項目團隊亦會考慮透過更多人工智能技術，以協助減低健康及安全風險。

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責任編輯：蘇穎琪

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