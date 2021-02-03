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【機迷熱話】Sony料去年大賺近700億　PS5產量難加大　繼續一機難求？

商業 19:15 2021/02/03

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PS5銷情熾熱，Sony上調年度盈利估算三分之一，預計營運溢利可高達9400億日元（約693億港元）。

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Sony原本估計截至3月底，年度營運溢利達7000億日元（約516億港元），現上調至9400億日元（約693億港元）。Sony去年的焦點必定時PS5遊戲機，現預計3月底可售出多760萬部。PS5乘上居家抗疫的趨勢，導致需求急增，產品迅速售罄。

除了PS5外，Sony為改善盈利能力，亦鼓勵玩家在網上下載數位版遊戲、購買訂閱服務。

雖然銷情理想，但Snoy提到受累於近期半導體貨應緊張，現時滿足市場需求非常困難。Snoy財務總監十時裕樹表示，半導體及零件供應短缺，目前難以加大PS5產量。

Snoy亦憂慮其感應器業務受中美角力影響。華為旗下手機品牌榮耀的圖像感應器，部分由Sony供應；而華為是Sony的第二大客戶。據分析師估計，華為佔其感應器業務5分之1的收入。

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責任編輯：葉泳珊

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