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【大灣區生活】貸款被凍結 按「銀保監」規定需繳5000元解凍金　警方：提防貸款詐騙

環球政經 19:35 2021/02/03

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居於大灣區的港人留意，請提防貸款詐騙！深圳居民吳先生日前在一款名叫「小橙花」的手機App上貸款了1萬元，錢還沒到賬戶，客服卻以貸款被凍結為由，來電催促繳交5,000元解凍金，否則要承擔刑事責任。

據深圳晚報報道，吳先生在事發當日上午收到陌生來電，對方稱可以提供一個「審批快、利息低」的貸款平台。剛好有貸款需求的吳先生添加對方QQ好友後，點擊對方發來的超連結並下載了一個App，他按照提示填寫自己及家人的部分身份信息，申請貸款1萬元。

不過，這筆貸款遲遲未到賬，這時「貸款客服」通知吳先生銀行卡賬號輸入錯誤，導致貸款被凍結，需繳付「解凍金」，還發來由「中國銀行業保險監督管理委員會」以及貸款公司簽發的「紅頭文件」。

「紅頭文件」寫着，如果吳先生不繳付5,000元，不僅會因涉嫌「詐騙貸款罪」、「惡意套用貸款罪」被警方調查，徵信會受到影響，連子女讀書參軍都會出問題。

騙徒發來「中國銀行業保險監督管理委員會」的「紅頭文件」，警告受害人繳付5000元解凍金。

後來吳先生想起警方的反詐宣傳，對以上文件起疑，便到寶安公安分局石岩派出所求助，值班警員馬上察覺吳先生遭遇了貸款詐騙，立即提醒他，千萬不要相信所謂「客服」打來的電話或發來的信息，更不要進行轉賬。警員指出，騙徒發來的文件內容語句不通、錯漏百出，事實上也不存在「惡意套用貸款罪」和「詐騙貸款罪」。

深圳警方又表示，無論以甚麽理由，要求先交錢再貸款的都是騙子，亦不應在網上隨意下載不明軟件進行貸款。

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責任編輯：葉卓偉

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