【情人節】戶戶送推DONKI企鵝造型花束連朱古力　只限平台訂購888元

▲ 戶戶送夥DON DON DONKI於2月14日當天，推DONKI的企鵝吉祥物Donpen造型花束連朱古力。(戶戶送提供圖片)

情人節將至，戶戶送夥DON DON DONKI於2月14日當天，推出DONKI的企鵝吉祥物Donpen造型的繡球花永生花一束連同8款日本朱古力，售888元。

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是次必須經戶戶送平台上訂購，沒有於門市售賣，但此項商品不設送貨，只限於DON DON DONKI位於尖沙咀、荃灣、銅鑼灣、中環、將軍澳及小西灣的6間分店自取。

戶戶送今次特以繡球花永生花拼出Donpen的可愛模樣，並挑選了8款盒裝朱古力，包括濱田洋酒酒心朱古力、明治雪吻綠茶朱古力、森永大咀鳥草莓朱古力、森永可可70%濃朱古力、特級朱古力、果仁碎松露鹽特級朱古力片、CHOYA朱古力禮盒及什錦洋酒酒心朱古力，在這佳節為戀人們送上甜絲絲的祝福。

除了情人節禮物，戶戶送亦為各情人包辦浪漫晚餐，平台上的夏威夷魚生飯專門店Pololi，聯同旗下虛擬品牌Kai、Shaka及Blazed推出心型飯團。

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責任編輯：朱悅瀅