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【緬甸政變】昂山素姬涉非法進口對講機 扣押至2月15日

環球社會熱點 19:06 2021/02/03

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緬甸前國務資政昂山素姬被拘留至2月15日

緬甸前國務資政昂山素姬被指非法進口對講機，被緬甸當局起訴，並依例拘留最多14日，直至2月15日。緬甸軍方周一扣留緬甸執政黨全國民主聯盟（簡稱全民盟）領袖昂山素姬等人，發動軍事政變。

全民盟發言人周三於Facebook發文，指周一被軍方扣留的昂山素姬（Aung San Suu Kyi），被指非法進口無線電設備，違反緬甸的出入口法例，被起訴及拘留至2月15日。

首都內比都警方的文件指，警方搜查昂山素姬住所時，發現非法進口及未經許可使用的對講機。

國營報章報道，緬甸軍政府亦會就去年11月大選舞弊的指控展開調查，若證實昂山素姬的全民盟有違法合為，相關罪名及判刑勢必更重。

除昂山素姬外，緬甸前總統溫敏（Win Myint）及400多位全民盟的黨員，包括多名國會議員，目前同被軍政府拘留。其中，溫敏料被起訴於大選前與其他人接觸，違反防疫條例。

另外，聯合國安理會就緬甸問題舉行不公開視像會議，最終沒對緬甸軍方政變作出譴責。

根據相關會議的外洩文件，議案文本由英國提出，要求緬軍放人同回復文人政府，但俄羅斯及中國阻止發表，印度及越南表示保留。

責任編輯：嚴智勇

政治 昂山素姬 緬甸

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