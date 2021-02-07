料殺訂逾660萬 大埔天鑽連錄5宗撻大訂

中國海外（0688）旗下大埔天鑽，去年12月底開始收樓，新錄5宗撻大訂，料分別遭發展商沒收15%訂金，估計殺訂金額合共涉逾660萬元。

據成交紀錄冊顯示，涉及單位為7座17樓D室、8座2樓G室、8座13樓H室、12座6樓A室及15座10樓F室，面積由525至749平方呎，屬兩房或三房間隔，買家分別於2019年1月至11月成交，成交額介乎690萬至1,120萬元。

不過，買家於周二（2日）撻訂離場，放棄上會，料涉及15%訂金，殺訂金額由103.5萬至168萬元，即合共涉額約661萬元。

發展商提價最多18%重推

該5個買家均採用建築期付款辦法，當中，8座13樓H室的買家原採用「120天備用二按貸款付款計劃」，不過後來改為「建築期備用二按貸款付款計劃」，發展商的折扣優惠減少，故成交價由699.3萬改為758.6萬元。

發展商隨即將單位提價10%至18%重推，於昨日（6日）重新推售，加幅最多的單位為8座2樓G室，2019年價單售價為779.7萬元，最新已更改為920萬元，即一年多提價達18%。

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編輯：李秀雯