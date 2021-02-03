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【MPF】理柏：1月MPF平均回報1.2%　港股基金排第三

Hot Talk 19:24 2021/02/03

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在404隻基金中，1月份整體平均回報為1.19%。

理柏數據統計1月份強積金（MPF）基金回應，單月平均回報率1.19%。按基金類別劃分，大中華股票基金表現最好，包攬首10隻表現最好的強積金基金，平均回報率6.72%；其次為中國股票基金和港股基金，回報分別5.21%和4.83%。

MPF 2020年平均回報逾8%跑贏恒指，詳情可看﹕【下一頁】

表現最差的是歐洲股票基金，回報負1.3%；其次為亞太區股票基金和日本股票基金，分別錄得負回報1.15%和0.97%。此外，美股基金1月份亦錄得負回報0.51%。

若按個別強積金基金回報劃分，表現最佳的基金是大中華股票基金「我的強積金計劃-我的中國股票基金」，回報達8.45%。而美股基金「萬全強制性公積金計劃-美國股票基金」表現最差，錄得負回報2.22%。

港股基金中，以「信安強積金計劃800系列-信安香港股票基金-I類」表現最好，回報達6.52%。「海通MPF退休金-海通香港特區基金-A」表現最差，回報僅為3.72%。

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編輯﹕賴奕羚

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