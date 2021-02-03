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聯想集團：全球晶片短缺上半年將持續　集團業務仍會保持增長

股市 18:46 2021/02/03

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聯想集團認為全球晶片短期將上半年持續。

聯想集團 （00992） 主席楊元慶於綫上業績會表示，全球多個行業面臨晶片短缺的難題，集團也難以避免，強調對集團的業務影響不多於10%，並表示其業務仍會繼續增長帶。他指出零部件短缺產生原因是全球對晶片需求激增，疫情極大改變大眾的工作及生活習慣，消費者對個人電腦及平板電腦需求顯著增長，同時也出現換機潮將有助於推動相關產品需求。

聯想集團全日收報10.18元，升4.6%，成交1.86億元。

聯想集團第三季純利及收入同創新高，詳情【下一頁】

楊元慶預計，全球晶片短缺現象在今年上半年持續，集團已經採取應對措施包括囤積庫存等。另外，他指出，內地迅速控制疫情，經濟強勁恢復，集團在內地市場的個人電腦及平板的市場份額不斷擴大。認為經歷這次疫情，在家工作、生活及學習已經成為新常態，仍會帶動對個人電鬧及平板的需求，對新一季內地業務保持樂觀看法，繼續擴市場份額。

至於數據中心業務，楊元慶相信，企業對數據中心服務需求將會反彈，未來一年雲服務及企業IT業務保持增長態勢。

首席營運官Gianfranco Lanci表示，由於受疫情影響企業客戶在過去兩個季度需求下滑，但中小企業客戶及消費者需求仍有韌性，預計第四季隨著市場恢復，需求將會反彈。在移動業務方面，集團聚焦5G發展並在美國市場取得不錯的市場份額，主要是因為內地同業競爭者主攻歐洲市場，不過留意到他們正在逐步退出歐美市場，或是集團的一個發展機遇。

相關文章：【聯想回A】聯想集團急升13%　以CDR於科創板上市傳籌116億元（第二版）

【業績】平保去年新業務價值挫35%遜預期　加派息7%至每股2.2元人幣

編輯：陳華

港股 5G 聯想集團（00992） 晶片

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