【散戶瘋狂】南韓「散戶大軍」抱團　要求永續沽空禁令　逾20萬股民聯署

▲ 南韓散戶對於投資股市的參與度大增。

美國散戶抱團狂掃GameStop（美︰GME）股票，成功擊退沽空機構、對沖基金；而在太平洋的彼岸，南韓散戶亦發起試圖「抱團對」抗大鱷。據外媒報道，「南韓股東聯盟」（Korea Shareholder Alliance）發起了一場抗議活動，爭取政府永久禁止沽空行為，更呼籲「解散」計劃解除沽空禁令的南韓證券監管機構金融服務委員會。

去年受疫情影響，全球金融市場巨震，包括南韓在內多國政府曾一度實施股票沽空禁令。惟南韓政府已表示，計劃於3月15日解除南韓股票的沽空禁令，觸發民眾反對。在這場抗議中，有逾20.3萬人都簽署了要求永久實施沽空禁令的請願書。

經歷了去年3月實施的賣空禁令，韓國基準Kospi指數在去年年底上漲31%，是僅次於尼日利亞股市指標的全球最佳表現。而近日南韓散戶的投資熱情，已引起全球關注。

南韓散戶炒股狂熱

2020年，散戶投資者佔主要南韓KOSPI市場KS11每日平均交易量的67%。根據韓國金融投資協會的數據，截至2020年底，韓國活躍的機構和散戶投資者賬戶達到創紀錄的3540萬，比2019年增長了21%。

散戶的狂熱不僅限於當地股市，甚至在美股等海外市場投資參與度亦大增。南韓個人及機構投資者今年1月份淨買入50億美元（約390億港元）海外股票，創自2011年有紀錄以來新高。根據韓國證券集中保管公司 （Korea Securities Depository）數據，韓國投資者共買入100億美元（約780億港元）Tesla （美：TSLA），以及2.65億美元（約20.7億港元）GameStop股份。

受美國散戶屠鱷事件影響，日前，南韓有近3萬名投資者在會員制論壇naver.com上集結，在網上簽署請願書，並在市中心舉行示威，呼籲永久禁止沽空股票。這些散戶投資者將該運動稱為「K-streetbets」。

然而，各方對於是否容許沽空行為有不同看法。國際貨幣基金組織（IMF）亦敦促南韓終止其賣空禁令，稱其有可能使市場效率降低，並且投資者難以對沖IMF官員表示：「由於韓國的財務狀況和新冠爆發後市場的運行情況已經穩定，因此我們認為有條件恢復這種賣空行為。」

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編輯︰侯景成