【人事變動】非凡中國入主bossini半年　聯席行政總裁麥德昌辭任

▲ 非凡中國入主bossini半年 聯席行政總裁麥德昌辭任

堡獅龍Bossini （00592） 去年7月易主予非凡中國 （08032） 後，多名非凡中國高層隨即入主Bossini。事隔半年，麥德昌辭任Bossini聯席行政總裁一職，今年4月1日起生效。屆時，非凡中國首席財務官及公司秘書、另一聯席行政總裁張智，將成為集團唯一的行政總裁。

Bossini收市後公布，麥德昌因本身的其他業務承擔，將會辭任聯席行政總裁一職。麥德昌確認與董事會並無意見分歧，董事會感謝其過去的貢獻。

據2020年年報，現年57歲的麥德昌，2007年2月加入Bossini任財務董事，自2010年10月起出任集團行政總裁，並在2020年7月改任聯席行政總裁。

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事實上，Bossini自去年7月易主予由李寧家族控制的非凡中國、及羅定邦後人羅正杰合組的財團後，董事局即有多項人事變動，委任新主席及多名新的執行董事。【詳情：【下一頁】】

堡獅龍今日收報0.475元，跌2%。非凡中國收報0.59元，跌1.7%。

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編輯：趙穎妍