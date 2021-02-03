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【MPF】一文盤點2021年1月強積金最佳基金　大中華股票最標青 最佳一隻上月賺8.45%

理財智慧 19:48 2021/02/03

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踏入2021年，環球股市氣暢不俗，中港股市一度急升。各位打工仔的強積金（MPF）上月（1月）也開局表現不俗，據理柏統計的數據，大中華股票基金、中國股票基金及港股基金位列三甲，分別賺6.72%、5.21%及4.83%。不過，美股基金上月整體「見紅」，錄負回報0.51%。

各類MPF基金最表現（請點按圖片放大觀看）

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據理柏統計的MPF數據，1月表現最佳的基金，頭9隻也是大中華股票基金，排第一位、開局表現最佳的基金是中銀保誠的「我的強積金計劃-我的中國股票基金」，回報達8.45%，過去一年計更賺70.98%。

至於港股基金，則以「信安強積金計劃800系列-信安香港股票基金-I類」表現最佳，回報為6.52%。「交通銀行香港動力股票成分基金」緊隨其後，上月回報6.49%。

MPF基金1月表現：最佳回報頭60名（請點按圖片放大觀看）

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責任編輯：葉卓偉

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