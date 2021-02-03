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賀錦麗多次著D&G被轟 品牌曾被指涉種族歧視（多圖）

環球社會熱點 18:46 2021/02/03

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美國副總統賀錦麗是美國首位非裔女副總統，她的穿著打扮皆備受關注，甚至有網頁記錄賀錦麗的衣著。但賀錦麗就被發現多次穿著，曾被指涉種族歧視的Dolce & Gabbana （D&G）時裝品牌。外界認為賀錦麗團隊過於粗心，應在衣著品牌選擇上更為小心。

網站「Kamala’s Closet」記錄賀錦麗（Kamala Harris）從競選副總統至今的衣著，從中發現她在和美國總統拜登（Joe Biden）共進午餐的時候，身穿馬球衣領羊毛毛衣；在對美國財長耶倫（Janet Yellen）宣誓時，身穿灰色格紋西式行政套裝；當拜登簽署行政命令時，她則穿一件雪佛龍套頭衫。

賀錦麗繼女做超模師妹 IG逾31萬人follow (多圖) 【下一頁】

以上每一件，皆為意大利品牌D&G出品。D&G曾因廣告被指涉嫌種族歧視，並和前第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）關係密切。當時裝品牌Tom Ford 和Marc Jacobs 拒絕為梅拉尼婭設計服裝時，D&G為她設計了一套全黑的服裝，用以出席G7峰會。

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網站營運人維尼奧內（Vittoria Vignone）質疑賀錦麗團體在選擇服裝品牌上，太粗心大意。她認為團隊可以做得更好，並建議未來可以穿著更多大眾亦能負擔的美國品牌。維尼奧內亦稱讚，賀錦麗選擇穿著三個由黑人經營的品牌，包括Pyer Moss、Christopher John Rogers 和Sergio Hudson。

責任編輯：李俊儀

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