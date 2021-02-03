新地與SmarTone攜手打造 5G智慧商場    超強勢5G網絡覆蓋全港    優化商場消費體驗    提升營運效率

新鴻基地產發展有限公司（新地）與SmarTone攜手將嶄新的5G技術引入集團旗下商場，配合SmarTone 超強勢的5G網絡，為顧客提供嶄新的購物體驗及提升營運效率，打造5G 智慧商場。此外，SmarTone 5G 網絡覆蓋全港，於室內室外提供至廣覆蓋，亦已涵蓋新地旗下主要商場，帶來快、穩、順的5G網絡體驗。

▲ 新鴻基地產代理有限公司租務部總經理周淑雯女士 (左) 及 SmarTone 市務及銷售部主管林寶彤女士(右) 出席並介紹如何將5G網絡及應用引進商場，提升顧客和商戶體驗。

SmarTone市務及銷售部主管林寶彤女士表示：｢SmarTone十分高興與新鴻基地產旗下的商場合作，透過SmarTone 5G 網絡的優勢，攜手將5G智慧商場的嶄新體驗帶給消費者及商戶，有助提升購物體驗之餘，亦為商場帶來更有效率的智慧管理方案。5G的高速、低時延及泛連接，配合其他先進技術如人工智能、AR/VR等，將有助推展智慧商場、智慧物管，以至香港智慧城市的發展。SmarTone 5G 覆蓋全港，以及新地旗下主要商場，根據早前委任獨立市場調查顯示，SmarTone 5G被選為消費者首選5G網絡，令人鼓舞。我們會繼續致力創新，為客戶帶來最優質的5G網絡體驗。」

新鴻基地產代理有限公司租務部總經理周淑雯女士說：｢新地透過利用SmarTone 5G網絡，為顧客及商戶提供智能化嶄新體驗，獲得正面反應。為了讓顧客於疫情期間也能安心購物，新地與SmarTone攜手於旗下商場引入運用5G技術的智能機械人，首個5G Robot已於MOKO新世紀廣場率先推出，防疫之餘亦提供多元化增值服務。另外，是次合作亦引進5G智慧洗手間，為顧客建議最佳的設施選用方案，以縮短輪候時間，並為商場帶動人流，締造一個安心、靈活消閒購物的嶄新模式。」

新地商場首個5G Robot

5G Robot外形可愛靈巧，白皚皚的機身配上活潑有神的眉眼，十分討人喜愛。她體積精細，五臟俱全，還能全天候24小時運作。5G Robot機身配置靈活多變，配備可作360度旋轉的滾輪，能敏捷通過輪椅斜坡及視障人士引路徑，暢通商場內每個角落，化身「帶路機械人」，為顧客指路到特定商戶及設施，提升顧客體驗。



憑藉5G低時延的特性及AI人工智能，配合5G Robot內置的激光雷達及3D感應器鏡頭，可實時偵測商場地上的障礙物，並即時報告，讓商場職員可即時到現場提供協助，確保顧客的安全，並有助提升商場保安效率。



5G Robot亦會協助進行場內消毒，提升清潔效率，保障商戶和顧客的安全健康。只要打開頂部上蓋，注入消毒液並設定智能模式，5G Robot頂部觸角便會噴出消毒氣霧，達到全面殺菌及消毒，保障顧客同商戶健康，同時提升清潔效率及有效減省人力資源。

5G智慧洗手間

新地商場亦引進5G智慧洗手間，透過高速的5G網絡及連接多個裝置於商場樓層洗手間內的感應器，即時傳送數據至雲端，並於洗手間走廊的入口端設置顯示屏，為顧客提供即時輪候時間及使用情況，有效分流顧客到使用率較低的洗手間，務求為顧客建議最佳的設施選用方案，以縮短輪候時間，並為商場帶動人流，締造一個安心、靈活消閒購物的嶄新模式。



5G智慧洗手間亦裝置IAQ空氣質素感應器，可收集溫度、濕度、PM2.5懸浮粒子、H2S及 NH3等五大空氣質素指標，並於5G雲端管理平台收集及分析數據，方便監察洗手間整體環境情況。5G智慧洗手間亦已安裝洗手間用品感應器，以便於沒有駐廁員工的情況下(如傷健洗手間及育嬰室等)，亦可以透過5G雲端管理平台監察洗手間用品(如抹手紙、廁紙及消毒皂液等) 使用情況並適時作出補充。商場管理人員亦可透過5G雲端管理平台，掌握洗手間人流及空氣質素等各項資料，有效提升營運效率及服務質素。



SmarTone 5G 網絡覆蓋全港，於室內室外提供全港至廣覆蓋，遍及超過 250 個室內主要地點，包括多個黃金地段、主要商業區及大型商場，並伸延至 10條港鐵綫及65 個郊外地區，如戶外單車徑、行山徑及露營營地等，更是全港唯一網絡商於大欖隧道提供5G覆蓋。

（資料由客戶提供）