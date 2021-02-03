【新冠疫苗】美國下周運100萬劑至連鎖藥房 加快接種進度

美國總統拜登（Joe Biden）正式上任後，為加快美國新冠疫苗接種計劃，白宮計劃於下周起直接運送首批100萬劑新冠疫苗至連鎖藥房，主要針對偏遠及社會弱勢群體地區。同時亦會向各州運送新冠疫苗，務求將全國每星期的新冠疫苗供應量增加至1,150萬劑。

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拜登於上月曾批評前屆特朗普（Donald Trump）的疫苗措施「完全失敗」（dismal failure），並強調會加快國民接種疫苗的速度。

負責疫苗分配的負責人津茨（Jeff Zients）表示，新計劃將於本月11日（周四）開始，首批會運送100萬劑新冠疫苗至全國6,500間藥房，預料日後將逐步增加疫苗數量，最終希望可擴展運送疫苗至多達4萬間藥房。津茨續補充，首階段運送疫苗的藥房選址，主要針對偏遠及社會弱勢群體地區。

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美國大型連鎖藥房CVS透露，將會參與該計劃，首批會獲得25萬劑疫苗，預計日後聯邦政府每月可提供2,000萬至2,500萬劑疫苗至旗下藥房。

津茨亦指，聯邦政府計劃在未來的3星期內，每星期向各州運送1,050萬劑疫苗，務求增加各個社區的疫苗接種站，避免因疫苗供應不足而減慢全國疫苗接種計劃。

責任編輯：郭麗明