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中國平安去年賺過千億元人民幣　派末期息1.4元人民幣

股樓投資 15:50 2021/02/07

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中國平安（02318）公布截至去年12月底止全年業績，歸股東淨利潤為1,430億元（人民幣，下同），按年跌4.3%，跌幅較預期溫和，派末期息1.4元，連同中期息，至每股2.2元人民幣。

平保又指出，去年歸屬母公司股東營計利潤為1,394.7億元，按年增加4.9%。就各項業務表現，壽險及健康險業務歸屬母公司股東淨利潤為950.2億元，按減少7.4%
，財產保險業務歸屬母公司股東淨利潤為160.83億元，按年減少29%，銀行業務歸屬股東淨利潤為167.66億元，按年增加2.6%。科技業務歸屬母公司股東淨利潤為79.36億元，按年增加175.9%。

雖然截至去年底平保壽險及健康險業務內含價值增加8.9%至8,245.74億元，但是新業務價值卻按年下跌34.7%至495.75億元。

公司又指出，總投資收益為1,996億元，按年增加4.4%，其中淨投資收益為1,634.6億元，已實現收益為434.29億元，惟期內分別錄69.33億元公允價值變動損益，及3.22億元投資資產減值損失。
去年淨投資收益率及總投資收益率分別為5.1%及6.2%，按年下跌0.1個百分點及0.7個百分點。

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編輯：李秀雯

 

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