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【Shiseido】資生堂擬以118億出售個人護理業務予私募基金CVC

股市 18:15 2021/02/03

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資生堂擬以118億出售個人護理業務予私募基金

日本老牌化妝品商資生堂（Shiseido，日：4911）同意出售洗頭水及平價護膚品業務予私募基金CVC Capital Partners，出售品牌包括Tsubaki及SENKA（專科）等，代價1600億日圓（約118億港元），以專注發展高端品牌。

個人護理業務旗下品牌

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根據協議，資生堂會將個人護理業務轉移給CVC Capital Partners投資的Oriental Beauty Holding Company（OBH）。轉讓日期計劃將今年7月，交易完成後，資生堂將收購將經營該業務的OBH 35%的股份。

黑石擬從陳志明收購FANCL亞洲業務，詳看【下一頁】

資生堂營運個人護理業務已有60年歷史，集團近年轉至積極發展高端品牌，包括Clé de Peau、Drunk Elephant、NARS等，並一直尋求於今年底前退出非核心業務，作為轉型及2023年新中期計劃的一部分。資生堂2019年的銷售額為1000億圓，當中生活及個人護理業務佔總收入約10%。

相關文章：【零售寒冬】資生堂傳洽售低端業務予CVC　涉資最多149億元

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編輯：袁諾曦

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