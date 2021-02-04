【職場出路】想轉行做登記護士？ 修讀公大護士課程 可獲政府全額學費資助 名額200個

醫護社福界一直面對人手短缺的問題，為了紓緩社福界護士人手短缺的情況，社會福利署委託香港公開大學透過舉辦「普通科護理學高級文憑」課程，提供兩年全日制社福界登記護士（普通科）訓練課程，共提供200個名額。

報名須知：

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課程的開課日期為2021年9月20日。成功獲社會福利署及香港公開大學取錄後，並修畢課程就合資格登記為登記護士。學費將全數由社會福利署資助。學生須在開課前與社會福利署簽訂承諾書，願意在完成課程及達至畢業要求後，於社福界任職登記護士(普通科)，為期不少於連續 2 年。

課程詳情：

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課程詳情可瀏覽香港公開大學網頁，有意報讀人士可於2021年1月25日至3月12日期間在此處遞交報讀申請（此課程只設網上申請）。

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責任編輯：黃苑筠