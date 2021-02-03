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【大行報告】呢隻汽車股 新型號銷量勝預期 瑞銀調高目標價1.1倍　股價潛在升幅40％

股樓投資 18:39 2021/02/03

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瑞銀發表報告，指長城汽車（02333）去年推出的新型號汽車銷情理想，預期今年有更多新型號，業績有上升空間，因此把目標價由16.8元，大幅上調1.1倍，至35.5元，維持「買入」評級。

長汽周三（3日）收報25.35元，跌3.8%，成交額11億元，與目標價相比潛在升幅達40%。

【大行點睇】產品需求強勁 憧憬回A上市 花旗大幅上調這科技股目標價74% 【見下頁

瑞銀指出，長汽在去年中推出的新平台取得成功，「哈弗大狗」12月份銷量1萬輛、第3代「H6」每月銷量逾2萬輛、「坦克300」自推出後收到逾1萬輛訂單。2021年預期將會有更多新型號支持下，業績有進步上升的空間。集團發長更高端的電動車，將會有助銷售、產品組合及提升估值。

長汽股價自去年10月開始起步，至今已升達1.5倍，升幅強勁。報告認為，長汽股價經歷過去數月的升幅後，預期仍有上升空間。自疫情後，集團推出的新型號銷量都勝過預期，過去3季盈利增長亦優於預期。

【延伸閱讀】華興證券預期今年現3大投資主題    港股上半年表現料勝下半年   建議重點關注6隻港股 【見下頁

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記者：李兆明

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