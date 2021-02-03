【Canon】直播商機大　佳能數碼影像坊新面貌　3大專區實現O2O體驗

▲ 佳能（Canon）香港今日宣布「佳能數碼影像坊（Canon Image Square）」， 將於2021年2月5日以全新面貌登場。

新常態下愈來愈人進行網上直播。佳能（Canon）香港今日宣布「佳能數碼影像坊（Canon Image Square）」， 將於2021年2月5日以全新面貌登場，新址座落於旺角新世紀廣場，冀推動創作、促進靈感及交流為設計概念，並提供更舒適互動的環境，體驗一站式佳能影像方案與服務。

佳能香港董事長及行政總裁守永俊一表示，網上購物已成為現今生活中不可或缺的部分，為加強網上與實體之間的連繫，全新佳能數碼影像坊作為一處為顧客提供實體支援和服務的接觸點。透過套用佳能的影像分析數據系統，提供適切的資訊和服務。

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工作坊設三大專區：

1. THE LIVE HOUSE

設有全新的獨立網上直播室，特別為現今新常態下，發展蓬勃的網上直播文化提供最強支援。該區亦展示佳能全線最新攝影、攝錄系統及相片打印機，並提供高質素大型相片打印服務。據悉，可在短時間內打印A1尺寸的展覽級作品。

2. THE SQUARE

佳能與一眾創作者籌劃一系列多媒體展覽、分享會及網上研討會。同時亦可變成專業攝影及攝錄製作室，為支援攝影師或社交媒體創作者的不同需要。

3. THE CLUB

佳能會員、攝影愛好者及創意社群的聚腳點，提供個人化專業售前與售後客戶服務，支援不同線上線下的需要。會由客戶服務代表為前來提取佳能網上商店產品的客戶，詳細講解產品的操作及設定等資訊。以連繫網上與實體購物流程，完善整個購物體驗。

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責任編輯：馬意文