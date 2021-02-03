康樂及文化事務署聘高級技術主任 月薪達61,415元 頂薪73,775元 只有3間學院畢業生合資格？

康樂及文化事務署聘高級技術主任（文化工作）（舞台工作類別），起薪61,415元，頂薪73,775元，受僱人將會依公務員合約受聘，以下為相關要求及工作範圍。

3大要求

學歷：

(i) 持有香港理工大學／理工學院或香港專業教育學院／科技學院／工業學院舞台及製作藝術、舞台管理或舞台製作課程文憑或高級證書，或具同等學歷

(ii) 持有香港演藝學院舞台及製作藝術、舞台管理或舞台製作課程文憑或高級證書，或具同等學歷，並在取得有關學歷後具2年舞台管理或舞台製作相關工作經驗

工作經驗：

在取得上述資歷後具不少於9年從事操作和保養藝術表演技術設施、舞台製作或舞台相關活動的全職工作經驗

語文能力：

即在香港中學文憑試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績。

【政府工】律政司招聘律政書記 毋須大學學歷 起薪21340元（附入職要求及申請方法）：【下一頁】

4大職責

擔任舞台管理組別主管，包括監察和籌劃整體舞台管理及運作

就舞台運作事宜提供技術意見和制訂安全措施；制訂和執行保養、更換、改善和翻新舞台設備及設施的計劃

擬備和更新技術資料及圖則

處理員工調配、督導及培訓事宜

受聘條款及7個注意事項

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責任編輯：翁嘉陽