【ET講股通】孫運喜：立春現牛氣 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

恒指全日升58點，收報29307點，大市總成交2,210億元。阿里巴巴 （09988） 升0.4%至261元，騰訊 （00700） 升1.6%至736元。

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股暫未見明顯方向，續在10天、20天線之間爭持，成交亦未見動力，或需待快手 （新上市編號：01024） 上市釋放萬億凍資，恒指才有一番作為。

美滙走強 不利新興市場

美股昨晚大升，惟滙市見隱憂，美滙指數突破頭肩底頸綫91水平，量度升幅目標逾92以上，不利新興市場。大摩亦唱淡，指新興市場股市或已見頂。

是日立春，港股乍現牛氣。大摩指北水將續南下，主要受惠人民幣滙價強勢及港股吸引力愈來愈大，料全年北水逾萬億。

此外，多項指標皆顯牛氣：一、批股股份如比亞迪 （01211） 、錦欣生殖 （01951） 等，股價不跌反升；二、大行唱好或業績報捷的股份，如聯想 （00992） ，股價應聲而上；三、螞蟻集團據報與監管機構達成重組協議，加上獲大行唱好，阿里巴巴股價先跌後升；四、港股升幅榜繼續出現誇張升幅。

展望後市，恒指料續整固，惟資金繼續尋寶，追逐個別股份。

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