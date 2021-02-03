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【ET講股通】孫運喜：立春現牛氣 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 18:58 2021/02/03

分享：

恒指全日升58點，收報29307點，大市總成交2,210億元。阿里巴巴 （09988） 升0.4%至261元，騰訊 （00700） 升1.6%至736元。

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股暫未見明顯方向，續在10天、20天線之間爭持，成交亦未見動力，或需待快手 （新上市編號：01024） 上市釋放萬億凍資，恒指才有一番作為。

美滙走強  不利新興市場

美股昨晚大升，惟滙市見隱憂，美滙指數突破頭肩底頸綫91水平，量度升幅目標逾92以上，不利新興市場。大摩亦唱淡，指新興市場股市或已見頂。

是日立春，港股乍現牛氣。大摩指北水將續南下，主要受惠人民幣滙價強勢及港股吸引力愈來愈大，料全年北水逾萬億。

此外，多項指標皆顯牛氣：一、批股股份如比亞迪 （01211） 、錦欣生殖 （01951） 等，股價不跌反升；二、大行唱好或業績報捷的股份，如聯想 （00992） ，股價應聲而上；三、螞蟻集團據報與監管機構達成重組協議，加上獲大行唱好，阿里巴巴股價先跌後升；四、港股升幅榜繼續出現誇張升幅。

展望後市，恒指料續整固，惟資金繼續尋寶，追逐個別股份。

【「ET講股通」問股環節，包括︰康希諾、樂享、中升、小米、眾安、信達生物、雅生活、百奧家庭互動︰立即觀看
 

《香港經濟日報集團》免責聲明

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欄名 : ET講股通

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宏觀分析 技術分析 美滙指數 恒指走勢 投資推介 聯想集團（00992） 錦欣生殖（01951） 比亞迪股份（01211） 快手—W（01024） 騰訊控股（00700）

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