【農曆新年】太古廣場設賀年遊戲嬴獎品　消費回贈高達10%獎賞

▲ 太古廣場將化身為中式庭院，並特設賀年數碼互動遊戲，即日至2月11日更呈獻限時購物禮遇。(太古廣場提供圖片)

農曆新年快到，太古廣場將化身為中式庭院，並特設賀年數碼互動遊戲，即日至2月11日更呈獻限時購物禮遇，顧客即日電子消費滿指定金額，可獲贈高達10%獎賞回贈，以及精美新春利是封乙套。

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太古廣場的中式庭院佈置，綴以多種吉祥裝飾及年花，更融入月洞門、拱門及台階等傳統元素，營造出中式優雅氛圍。顧客穿梭於商場各個庭院的同時，可參加賀年數碼互動遊戲，只要於場內賀年佈置找出隱藏的新年祝福圖案並拍下照片，即可帶走豐富獎品。

商場亦有限時購物禮遇，即日電子消費金額滿3,000元或以上，可獲利是封一套及DALLOYAU 8合1精選茶包禮盒；滿60,000元或以上獲利是封一套及6,000元購物禮券等。即日消費滿180,000元或以上，更額外獲贈香港JW萬豪酒店招牌賀年糕點及Moët & Chandon酩悅香檳（75 cl）。

此外，即日至2月11日，顧客可以低至5折購買太古廣場特選商戶的電子現金券，包括多個時尚服裝、甜點店及生活品牌，如adidas、American Vintage、La Maison du Chocolat、LIQUID GOLD、The North Face等。

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責任編輯：朱悅瀅