【Clubhouse爆紅】Clubhouse技術供應商聲網被爆中資背景　或惹私隱憂慮

▲ 近日網路上爆出Clubhouse背後的服務提供商聲網（Agora），擁有中資背景，令不少網民擔心，自己的語音對話紀錄可能會送往中國。

新興語音社交平台Clubhouse在Tesla創辦人Elon Musk吹捧下，受到外界矚目，甚至有不少用戶在網上尋求邀請碼，盼能加入Clubhouse平台。惟在Clubhouse爆紅之際，近日網路上爆出Clubhouse背後的服務提供商聲網（Agora），擁有中資背景，令不少網民擔心，自己的語音對話紀錄可能會送往中國。

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據中國媒體TechWeb報道指，Clubhouse程式早前被發現存有「AgoraRtcKit.framework」，即中國企業聲網的開發工具。其後中國線上活動平台場遇公司創辦人黃海均證實，Clubhouse目前使用了聲網的API技術。Interconnected創辦人Kevin Xu也在其網誌中指出，聲網與Clubhouse之間的聯繫，或會令更多人想知道它的實際作用。

Kevin Xu披露，聲網成立於2012年，是一間提供即時參與平台服務，公司也為社交、教育、娛樂、遊戲、企業、金融服務、醫療保健及物聯網等領域提供解決方案；並提供客戶支援服務。根據聲網2020年第三季的財政報吿會議， 其有超過80％的收入都來自中國。

其創辦人兼CEO趙斌在創辦聲網之前，已經是影片及音訊網絡領域有15年經驗的資深技術專家，也曾是創辦Webex的工程師之一，與創立Zoom的袁征並肩共事過。

而在Clubhouse背後技術商的背景曝光後，已引起科技圈不少討論，有業界人士表示擔憂；也有人認為不用過度反應。Clubhouse也強調，其語音交流內容會「聽後即焚」，不會留存任何對話紀錄。

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責任編輯：曾曉汶