【小米股價】小米新MIUI內地版無法使用Google服務　集團澄清國際版不受影響　小米股價收市跌4.8%藍籌最傷

▲ 小米MIUI內地版無法使用Google服務

小米 （01810） 早前被美國國防部列入中國軍方關連企業名單，有內地小米手機用戶在「小米社區」平台表示，使用新版 MIUI 12.5無法安裝 Google 的「Google Mobile Service（GMS）」相關服務，意味無法使用Google Play Store、Google Maps、YouTube、Gmail等服務。

小米股價昨跌2.5%後，今日再跌4.8%，收報27.55元，為藍籌中最傷。

小米起訴美國國防部內容，可參考【下一頁】

小米管理員在小米社區回應稱，因應合規原因，中國國內版的MIUI 若未預置Google服務，就不再支援自行安裝GMS服務。

而除了小米社區回應外，小米亦澄清指已預先安裝GMS服務部分國內機型及國際版機型均不受影響，形容「小米手機不再支持GMS」的報道純屬謠言。集團補充，未來亦會增加更多機型的GMS系統預裝以滿足需求。

小米同時指出，小米社區乃「熱心米粉組成的互助團隊，不代表小米官方正式發聲」。

據小米用戶所指，受影響的手機包括 Redmi K30、Redmi 10X 5G 等。不過，事實上Google 退出中國內地業務時，內地用戶在境內使用Google 服務早受限制，但個別用戶仍會以VPN或其他方式使用Google服務或應用程式。

▲ 有內地小米Redmi 手機用戶指更新MIUI 12.5後無法使用Google 服務

因應美國國防部「黑名單」，小米上周五在美國哥倫比亞特區地方法院起訴美國國防部和財政部，指兩機構在將公司列入「中國軍方公司」的決定中，存在程序不公與事實認定錯誤。

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編輯：麥德銘