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【小米股價】小米新MIUI內地版無法使用Google服務　小米股價跌2.5%　早前被指與中國軍方關連

新經濟追蹤 17:45 2021/02/03

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小米MIUI內地版無法使用Google服務

小米 （01810） 早前被美國國防部列入中國軍方關連企業名單，有內地小米手機用戶在「小米社區」平台表示，使用新版 MIUI 12.5無法安裝 Google 的「Google Mobile Service（GMS）」相關服務，意味無法使用Google Play Store、Google Maps、YouTube、Gmail等服務。

小米股價收市跌2.5%，收報28.95元，成交66.7億元。

小米管理員在小米社區回應稱，因應合規原因，中國國內版的MIUI 若未預置Google服務，就不再支援自行安裝GMS服務。

據小米用戶所指，受影響的手機包括 Redmi K30、Redmi 10X 5G 等。

有內地小米Redmi 手機用戶指更新MIUI 12.5後無法使用Google 服務

小米香港版手機會否受影響？詳情可見【下一頁】

因應美國國防部「黑名單」，小米上周五在美國哥倫比亞特區地方法院起訴美國國防部和財政部，指兩機構在將公司列入「中國軍方公司」的決定中，存在程序不公與事實認定錯誤。

小米起訴美國國防部內容，可參考【下一頁】

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編輯：麥德銘

港股 小米集團－W（01810） 小米 Google

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