【恒大汽車】恒大汽車高開15%　恒馳汽車啟動冬季標定測試

▲ 恒大汽車啟動恒馳汽車冬季標定測試。

恒大汽車 （00708） 公布，3日在中汽研牙克石測試基地正式啟動恒馳汽車冬季標定測試。10輛恒馳汽車在極寒天氣和複雜冰雪路況下同時開始測試，恒大主席許家印亦有參與。恒大汽車股價今早高開15%報53.3元。

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此次為期三周的測試，專案包括整車動力性能冬季標定、三電性能冬季測試、電池熱管理系統冬季標定、車身穩定控制系統冬季標定、底盤冬季測試、整車環境適應性及可靠性測試和電子電器冬季測試等。恒大汽車表示，冬季標定測試是新車上市前的關鍵點，恒馳啟動冬季標定測試，標誌著恒大造車迎來里程碑式進展。集團於研發、生產、銷售三大方面已作全面步署。

恒大與全球多家工程技術龍頭戰略合作，同步研發14款車型，其中6款已完成亮相，全面覆蓋A到D級所有級別，以及轎車、SUV、MPV等全系列車型。

恒大汽車今日收報46.35元，升3%，成交額2.02億元。

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編輯：吳敏芳