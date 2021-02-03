【新股IPO】微創心通醫療2160暗盤曾升逾9成 一手帳面賺11800元

微創心通醫療（新上市編號：02160）明日掛牌，其上市前暗盤表現極佳，其中以富途暗盤交易平台表現最好，以22元開市，隨即升至24元高位，較招股價12.2元足足升97%，若在此時沽出的話，一手帳面穩袋11800元 ；隨後即使升幅略

至於在輝立交易平台，微創心通醫療暗盤則高開64%，報20元，最高曾升至21.15元。

該股公開發售部份錄得超額認購768倍，經重新分配後，公開發售股數增至50%。國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲超額認購54倍以上。以招股上限12.2元定價，其招股範圍介乎11.1至12.2元，每手1,000股，一手中籤率為7.5%。摩根大通、花旗及中金為聯席保薦人。

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記者：張以正